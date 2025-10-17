Navigatie overslaan

Minderjarige opgepakt die gezicht agent als profielfoto gebruikt op TikTok

Vandaag om 06:39 • Aangepast vandaag om 09:12
TikTok op een mobiele telefoon. (foto: Jaap Arriens/ANP 2023)
TikTok op een mobiele telefoon. (foto: Jaap Arriens/ANP 2023)
nl
Een minderjarige uit Lage Zwaluw is donderdag aangehouden. Hij gebruikte het gezicht van een agent als profielfoto op TikTok en plaatste filmpjes met beledigende opmerkingen.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De verdachte werd een paar dagen eerder staande gehouden door de politie. De jongere filmde toen de agenten en liet hen hun werk niet goed doen. De filmpjes werden door de verdachte op TikTok geplaatst.

Het gezicht van een van de agenten werd gebruikt als profielfoto, meldt de politie. Bij de filmpjes werden beledigende opmerkingen geplaatst.

Identiteitsfraude
De agenten deden aangifte vanwege identiteitsfraude, waarop de verdachte werd aangehouden. De recherche heeft de verdachte verhoord en zal verder onderzoek verrichten.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!