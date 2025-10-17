Minderjarige opgepakt die gezicht agent als profielfoto gebruikt op TikTok

Een minderjarige uit Lage Zwaluw is donderdag aangehouden. Hij gebruikte het gezicht van een agent als profielfoto op TikTok en plaatste filmpjes met beledigende opmerkingen.

De verdachte werd een paar dagen eerder staande gehouden door de politie. De jongere filmde toen de agenten en liet hen hun werk niet goed doen. De filmpjes werden door de verdachte op TikTok geplaatst.

Het gezicht van een van de agenten werd gebruikt als profielfoto, meldt de politie. Bij de filmpjes werden beledigende opmerkingen geplaatst. Identiteitsfraude

De agenten deden aangifte vanwege identiteitsfraude, waarop de verdachte werd aangehouden. De recherche heeft de verdachte verhoord en zal verder onderzoek verrichten.