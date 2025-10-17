Peter is nog niet uitgespeeld: 'Nu nog een vergunning en een trompet'

“Ze hebben mijn kindje afgepakt, ik wil weer spelen.” Peter Matthijssen mag van de Raad van State definitief niet meer op zijn trompet spelen in de binnenstad. Amper bekomen van de gerechtelijke dreun eerder deze week, is de stadstoeteraar van Roosendaal strijdbaar als nooit tevoren: “Ik hoop zo snel mogelijk op een vergunning van de gemeente en een nieuwe trompet.”

Peter speelt al sinds zijn kindertijd trompet. Zeker toen zijn latere leven niet altijd even gemakkelijk verliep, was het blaasinstrument zijn muzikale steun en toeverlaat. “Wanneer ik speel, voel ik mij bevrijd. Even geen verdriet”, vertelt hij met ingehouden emotie.

Volgens Peters advocaat Ziya Yeral was er de laatste jaren sprake van een ‘heksenjacht’ op zijn cliënt. “Los van wat je van de muzikale kwaliteit vindt, was de manier waarop Peter werd opgejaagd echt overdreven. Op een gegeven moment hadden handhavers zichzelf achter een boom verstopt om hun slag te slaan wanneer Peter zijn trompet zou pakken. Hij werd zelfs een keer op zijn vingers getikt tijdens carnaval. Het gebeurde op een steenworp afstand van de plek waar meerdere dweilbandjes stonden te spelen, daar kun je iets van vinden.”

Peter procedeerde tot aan de Raad van State om aan te tonen dat hij in zijn artistieke vrijheid werd beperkt. Het hoogste rechtscollege gaf hem ongelijk: “Het bespelen van de trompet in de binnenstad leidt tot overlast en daarmee klachten. Dat er ook mensen zijn die de muziek mooi vinden, maakt dat niet anders.”

“Ik respecteer de uitspraak want er is nu eindelijk duidelijkheid. Dat betekent dat ik nu een nette burger ga worden”, lacht Peter. De enige manier waarop hij alsnog kans maakt om te mogen spelen, is met een vergunning van de gemeente. “Ik heb inmiddels de aanvraag ingediend. Het zou mooi zijn dat ik in ieder geval toestemming krijg om in de parken spelen. Of bij de rugby club waar ze mij al een tijdje moeten missen.”

Hij vervolgt: "Roosendaal kan ook wel wat muzikale vrolijkheid gebruiken. Er gebeuren zoveel nare dingen de laatste tijd. Ik kan je verzekeren dat overal waar ik speel er geen rottigheid is."