Luna (32) nam geen HPV-vaccin en kreeg baarmoederhalskanker

Luna van Valkengoed (32) uit Rosmalen liet zich op haar veertiende niet vaccineren tegen het HPV-virus. Daar heeft ze nog altijd spijt van want zeven jaar geleden kreeg ze de diagnose baarmoederhalskanker. "Met de wetenschap van nu had ik een andere keuze gemaakt", vertelt ze.

Luna was op haar veertiende best een opstandige puber. De vaccinatie tegen het HPV-virus kwam op dat moment net op de markt en zelf vond ze het toen niet nodig. "Het was allemaal nieuw en spannend. Ik had een puberbrein en ik maakte de keuze om me niet te laten vaccineren." Deze keuze had flinke gevolgen want eind 2018 bleek dat ze door het HPV-virus baarmoederhalskanker had opgelopen. "Als je kanker hoort dan associeer je dat met doodgaan. Tussen de diagnose en de operatie zat twee maanden." Gedurende die twee maanden was het voor Luna niet duidelijk hoe haar toekomst zou zijn. Eerst volgde een MRI-scan, meerdere onderzoeken en een lisexcisie. Dat is een ingreep waarbij een deel van de baarmoedermond wordt weggehaald omdat daar afwijkende cellen zitten. Dit bleek helaas niet genoeg om Luna beter te maken.

"Ik heb geen angst, maar je weet nooit zeker of het terugkomt."

Haar baarmoederhals moest helemaal weggehaald worden. "En ook de lymfeklieren uit mijn bekkengebied zijn verwijderd. De kanker zat in de baarmoederhals. De lymfeklieren kunnen het verspreiden naar de rest van het lichaam dus gingen ze onderzoeken of daar ook kankercellen in zaten." Nu, jaren later, is Luna gezond. Ze wordt nog wel jaarlijks gecontroleerd. "Ik heb geen angst, maar je weet nooit zeker of het terugkomt", vertelt ze. "Het heeft positieve en negatieve gevolgen. Ik sta rustiger in het leven dus ik leef meer van dag tot dag en ik geniet meer." Het grootste negatieve gevolg van de ziekte is voor Luna dat de kans dat zij en haar partner kinderen kunnen krijgen is afgenomen. "We proberen via ivf zwanger te raken. Daar zijn we volop mee bezig." Daarnaast is tijdens de operatie ook nog eens een zenuw geraakt. Daardoor heeft Luna nog vaak pijn. Met een apparaatje kan ze dat onderdrukken.

"Geef je kinderen hier voorlichting over."