Buurt wil geen hangplek: 'Waar moeten de kleintjes dan naartoe?'

Bewoners in de omgeving van het speeltuintje aan de Waterlelie in Empel voelen zich overvallen door een brief van de gemeente Den Bosch. Daarin staat dat het speeltuintje zal verdwijnen en plaats moet maken voor een hangplek voor jongeren. “Dat zorgt voor overlast, en waar moeten de kleine kinderen dan naartoe?”, klinkt het verontwaardigd in de buurt.

“Die jongeren met hun fatbikes kunnen overal naartoe. Belachelijk dat ik bang ben in mijn eigen wijk,” vertelt buurtbewoner Lucas Arts. “We hebben nu al last van grote groepen jongeren die de speeltuin slopen, overal troep achterlaten en mensen met hun hond uitschelden. Dit mag niet gebeuren, want waar moeten de kleintjes straks naartoe?”

"Wij zullen ons met de hele wijk verzetten tegen deze plannen."

Lucas krijgt bijval van buurtgenoten Claus en Daniela. Ook zij vinden het plan onbegrijpelijk. “Elke dag spelen hier kleine kinderen. Er zijn al andere plekken in de buurt waar de jeugd kan hangen. Wij zullen ons met de hele wijk verzetten tegen deze plannen en woensdag tijdens de bewonersbijeenkomst laten horen dat we het er niet mee eens zijn.” In de brief van de gemeente staat dat buurtbewoners op 22 oktober welkom zijn bij een bewonersbijeenkomst in het speeltuintje. Daar kunnen zij het ontwerp van de nieuwe hangplek bekijken. Volgens de gemeente is het de bedoeling om te horen wat de buurt – en vooral de kinderen en jongeren – van de plannen vinden. De speeltuin zou begin volgend jaar worden vervangen door een plek waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen bewegen, elkaar ontmoeten en ontspannen.

"Ik kan niet meer met m'n kleindochter naar het speeltuintje hier om de hoek."

Lucas heeft echter weinig vertrouwen dat de plannen nog kunnen worden aangepast. “De gemeente is hier al een jaar mee bezig, en wij weten van niks. Woensdag mogen we alleen maar aanhoren wat ze al besloten hebben,” zegt hij boos. “Er zijn in de buurt veel betere plekken om een hangplek te maken. Bij het Maximakanaal bijvoorbeeld. Daar kunnen ze mooi droog staan bij de brug.” Hij vreest dat de situatie met de jongeren zal escaleren als ze midden in de wijk door buurtbewoners worden aangesproken op hun gedrag. “En wat nog het meeste zeer doet: ik kan niet meer met m’n kleindochter naar het speeltuintje hier om de hoek. Bovendien wordt de ontmoetingsplek, die het ook is, weggehaald. Ik ben daar heel erg boos over.”