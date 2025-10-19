Vijftien jaar na HPV-vaccin zijn de effecten zichtbaar: 'Het werkt echt'

Meer dan vijftien jaar geleden kregen de eerste jonge meiden in Nederland het HPV-vaccin. Uit onderzoek van het Integraal Kanker Centrum blijkt nu dat het vaccin effectief is. Gevaccineerde vrouwen hebben minder vaak baarmoederhalskanker dan de groep die niet gevaccineerd is. Dat ziet ook gynaecoloog Caroline Vos terug in haar spreekkamer in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Ruim vijftig jaar geleden werd ontdekt dat het HPV-virus de oorzaak is van baarmoederhalskanker. "Maar ook andere typen kanker, zoals schaamlipkanker, peniskanker, anuskanker en hoofd-halstumoren", legt Vos uit. "Vanaf dat moment zijn mensen onderzoek gaan doen en een vaccin gaan ontwikkelen."

Of het vaccin ook echt effectief is, was niet gelijk zichtbaar. "Het tijdstip tussen de infectie met HPV en de ontwikkeling van baarmoederhalskanker is namelijk velen jaren. Dat maakt niet alleen dat het lang duurt eer je eventueel kanker krijgt, maar ook dat het lang duurt voor we kunnen aantonen of de vaccinatie werkt. We hebben dus lang gewacht tot er eindelijk bewijs was."

En het bewijs is volgens Vos positief want 'het vaccin werkt hartstikke goed'. "We hebben nu de eerste gegevens van de meisjes die indertijd het vaccin gekregen hebben. Dat zijn nu jonge vrouwen en je ziet dat het vaccin beschermend werkt."

De hele wereldbevolking vaccineren

Het liefst ziet Vos dan ook dat meer mensen het HPV-vaccin nemen. "Volgens de berekening van internationale modellen lukt het om baarmoederhalskanker met meer dan 90 procent terug te brengen als we de hele wereldbevolking vaccineren."

Daarentegen merkt ze dat er ook weerstand is. "Door onzekerheid over de bijwerkingen op korte en lange termijn, maar ook aspecten van desinformatie. Mensen die bijvoorbeeld denken dat er complotten zijn tussen de regering en de industrie. Of dat het vaccin andere doeleinden heeft."

Vos begrijpt goed dat die twijfel er in de begindagen was, toen het harde bewijs van het vaccin er nog ontbrak. "Maar we zijn nu vijftien jaar verder. Tegenwoordig kun je wel zeggen dat het vaccin echt werkt."

Niet alleen de vaccinatie is volgens Vos nodig om de verschillende soorten kanker te voorkomen. "Naast vaccineren is en blijft ook het screenen in het bevolkingsonderzoek met een HPV-test en uitstrijkje belangrijk."