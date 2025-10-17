Jongen (17) probeert iemand te liquideren: maximale straf geëist
Het is niet bekend op wie hij het zou hebben gemunt en waarom de persoon uit de weg moesten worden geruimd. Ook is onduidelijk of het slachtoffer werd geraakt.
Het is 9 januari rond tien over een 's nachts als bij de politie een melding binnenkomt van een mogelijke schietpartij op de Kleine Vliet in Rosmalen. Er zouden schoten en geschreeuw zijn gehoord, waarna een auto met hoge snelheid is weggereden.
Omdat er daarna geen aangifte wordt gedaan, kost het een aantal dagen om te achterhalen of er daadwerkelijk op iemand geschoten is.
Uit camerabeelden en getuigenverklaringen is gebleken dat dit het geval was. Bovendien vindt een speurhond een huls van een (semi-)automatisch vuurwapen op de plaats waar geschoten is.
Slachtoffer doet toch aangifte
Later doet het slachtoffer alsnog aangifte. Het politieonderzoek leidt vervolgens naar de verdachte, van wie zijn zaak gezien zijn jonge leeftijd vrijdag achter gesloten deuren werd behandeld.
"De verdachte heeft zich als minderjarige schuldig gemaakt aan een van de ernstigste strafbare feiten die in Nederland denkbaar is", betoogde de officier van justitie. "Dat is uiterst zorgwekkend. Als hij zijn leven op deze manier voortzet is de kans groot dat hij meer ernstige delicten pleegt of zelf slachtoffer wordt van een ernstig feit."
Jeugdstrafrecht
Omdat de verdachte begin dit jaar nog minderjarig was, wordt hij volgens het jeugdstrafrecht behandeld. Om de samenleving te beschermen en herhaling te voorkomen, eiste het OM de maximale straf voor minderjarige verdachten.
Verder vindt het OM dat hij intensief moet worden behandeld in een justitiële jeugdinrichting (jeugd-tbs). De rechter doet over twee weken uitspraak.