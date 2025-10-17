Jongen (17) probeert iemand te liquideren: maximale straf geëist

Nog maar zeventien was een jongen die op 9 januari dit jaar in Rosmalen een poging deed om een man te liquideren. Dit werd vrijdagmiddag bekend bij de rechtbank in Den Bosch. Tegen de inmiddels 18-jarige verdachte eiste het Openbaar Ministerie (OM) de maximale jeugdgevangenisstraf van 24 maanden en jeugd-tbs. De officier van justitie vermoedt dat hij, waarschijnlijk in ruil voor geld, heeft geschoten.

Het is niet bekend op wie hij het zou hebben gemunt en waarom de persoon uit de weg moesten worden geruimd. Ook is onduidelijk of het slachtoffer werd geraakt. Het is 9 januari rond tien over een 's nachts als bij de politie een melding binnenkomt van een mogelijke schietpartij op de Kleine Vliet in Rosmalen. Er zouden schoten en geschreeuw zijn gehoord, waarna een auto met hoge snelheid is weggereden. Omdat er daarna geen aangifte wordt gedaan, kost het een aantal dagen om te achterhalen of er daadwerkelijk op iemand geschoten is.