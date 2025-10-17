A59 ligt bezaaid met bieten, weg moet weer dicht voor berging

Het verkeer heeft op de snelweg A59 bij Fijnaart al twee uur last van een vrachtwagen die, geladen met suikerbieten, in de sloot was terechtgekomen. De weg werd even na zessen vrijgegeven, maar rond negen uur deze vrijdagavond wordt één rijstrook opnieuw afgesloten. Dit is nodig voor de uitgestelde berging van de betrokken voertuigen.

Het ongeluk, waarbij een personenauto werd meegesleurd door de vrachtwagen, gebeurde rond vier uur. Het leidde al snel tot een file van 3 kilometer en een vertraging van drie kwartier tussen knooppunt Noordhoek en Fijnaart.

Tegen halfzeven stond er nog een file van 3 kilometer en was de extra reistijd een minuut of tien, zo meldt de ANWB. Op die rijstrook is een deel van de lading terechtgekomen.

Een ZOAB-cleaner is ingeschakeld om het wegdek schoon te maken.