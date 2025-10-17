Vrouw mishandeld bij uitlaten hond: groep neemt wraak op dader

Een vrouw is afgelopen maandag mishandeld toen ze in Raamsdonksveer haar hondje uitliet. De dader is later door een groep personen opgespoord en met geweld aangevallen. Hij is vrijdagmiddag aangehouden.

Volgens de politie zijn beelden van de mishandeling van de vrouw verspreid op de sociale media. Hierbij werden ook persoonlijke gegevens van zowel de verdachte als het slachtoffer genoemd. De politie vindt dit zorgelijk en stelt dat die beelden 'betrokkenen in gevaar kan brengen'.

Met geweld aangevallen

De vrouw had die avond, tijdens het uitlaten van haar hondje, een groep jongeren aangesproken op het afsteken van vuurwerk. Hierna werd ze door een van hen onder handen genomen. Deze man, die uit Raamsdonksveer komst, werd daarna door een groep personen opgespoord en met geweld aangevallen.

De politie wil om veiligheidsredenen niet meer informatie over het slachtoffer of de verdachte delen. Ze laat wel weten dat ze met beiden contact heeft en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

'Geen eigen rechter spelen'

De politie begrijpt dat incidenten soms veel emoties oproepen: "Mensen willen rechtvaardigheid en dat is begrijpelijk, maar geweld is hierbij nooit de oplossing", zo meldt ze. "Wie zelf het heft in eigen hand neemt, brengt anderen én zichzelf onnodig in gevaar. Bovendien is het aanzetten tot haat of gewelddadig optreden strafbaar.