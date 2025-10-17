Vakantieverkeer en ongelukken leiden tot vroege en drukke spits

Het is deze vrijdagmiddag drukker dan gebruikelijk op de wegen in het oosten en zuiden van het land, meldt de ANWB. Op de wegen vanaf Utrecht naar het zuiden zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Maar ook op de A67, tussen Venlo en Eindhoven, is de vertraging enorm.

Op de snelweg A2 naar Den Bosch was het verkeer rond halfvijf twee uur langer onderweg. Dit komt, omdat er een ongeluk was gebeurd bij Zaltbommel. Tegen halfzes was de extra reistijd afgenomen naar een uur. Ook richting Breda, op onder meer de A16 en de A27, is het druk.

Wachten op privacy instellingen...

Op de A67 werd eveneens een ongeluk gemeld. Hierdoor was de extra reistijd tussen afrit Someren en knooppunt Leenderheide op een bepaald moment bijna 70 minuten. De file was toen 9 kilometer lang, de linkerrijstrook was een tijdje dicht. Toen die weer werd vrijgegeven, waren de problemen snel voorbij. De inzittenden van de wagens die bij het ongeluk betrokken waren, raakten niet gewond. Op de A59 heeft een vrachtwagen met suikerbieten verkeersellende veroorzaakt. Herfstvakantie boven in het land

De spits begint op vrijdagmiddag altijd iets vroeger, maar deze week speelt ook het begin van de herfstvakantie in de regio's Noord en Midden een rol, denken de verkeersspecialisten. Het gaat om werkverkeer in combinatie met vakantiegangers, aldus een ANWB-woordvoerder.

Wachten op privacy instellingen...

Lees ook A59 ligt bezaaid met bieten, weg moet weer dicht voor berging