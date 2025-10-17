Lelijk eendje vliegt in brand: eigenaar weet op tijd uit te stappen

In Helmond is vrijdagmiddag tegen vier uur een auto spontaan gaan branden. Het gaat om een zogeheten lelijk eendje. De auto raakte vooral aan de binnenkant beschadigd.

De oldtimer was geheel gerestaureerd en onderweg naar een ‘eendenspecialist’ voor een nieuwe radio. Onderweg ging het door onbekende oorzaak mis en is de wagen in brand gevlogen.

De bestuurder heeft zijn voertuig nog aan de zijkant kunnen zetten en uit kunnen stappen. De auto heeft behoorlijke schade opgelopen en wordt opgehaald door een bergingsbedrijf.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

