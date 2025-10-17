Busje dat doorreed na botsing beschadigd teruggevonden

Aan de Blokenweg in Waspik is vrijdagmiddag een zwaar beschadigd busje gevonden. Het voertuig zou eerder deze ochtend op de snelweg A59 bij Waalwijk achterop een personenwagen zijn gebotst. Daarna reed de bestuurder door.

Het busje werd herkend door medewerkers van een bedrijf in Waspik, die in diverse media de foto’s van de aanrijding hadden gezien. De blauwe verfresten op de bus kwamen overeen met die van het voertuig dat bij het ongeval betrokken was: het moest gaan om hetzelfde busje. Vijf minuten na het ongeluk bleek de chauffeur zijn voertuig al te hebben achtergelaten.

Auto in sloot

Bij het ongeluk, dat rond zeven uur gebeurde, belandde een auto in een sloot naast de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle. De bestuurder van de wagen wist op eigen kracht uit zijn voertuig te komen. Hij was niet gewond.

De bestuurder van het busje had volgens medewerkers van het bedrijf nog aangegeven dat hij ‘een stuurfoutje’ had gemaakt en dat hij de bus er tijdelijk zou neerzetten. Toen het busje er vrijdag tegen drieën nog stond, heeft de politie het voertuig laten takelen. Ze stelt een onderzoek in naar de bestuurder en de toedracht van het incident.