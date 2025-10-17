FC Eindhoven en FC Den Bosch gaan hard onderuit

Een gitzwarte avond voor FC Den Bosch en FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie (KKD). De Bossche subtopper ging hard onderuit bij Roda JC (6-0 verlies). Even smadelijk was de 0-4 nederlaag die FC Eindhoven leed tegen Vitesse, de negende wedstrijd zonder zege op rij alweer.

Grote kwetgeest Michael Breij was in Kerkrade de grote kwelgeest voor FC Den Bosch. De aanvaller van Roda JC scoorde liefst viermaal. De doelpunten werden over beide helften verdeeld. Veghelnaar Anthony van de Hurk en Joshua Schwirten maakten de twee andere doelpunten voor de Limburgse ploeg.

Helmond Sport (4-2 tegen Jong AZ) en Willem II (2-3 winst bij RKC) konden wel tevreden zijn. Jong PSV leek op weg naar een 1-2 zege op Jong Ajax, maar in de extra tijd werd het alsnog 2-2.

FC Eindhoven blijft in de hoek waar de klappen vallen. Het kwam zelfs op eigen veld tekort tegen hekkensluiter Vitesse. Adam Tahaui, Marco Schikora, Joao Pinto en Nino Zonneveld verzorgden de Arnhemse produktie. Maurice Verberne, trainer van FC Eindhoven, tegen de ESPN-verslaggever: "Ik laat het op me afkomen, maar blijf strijdbaar. En met de spelers die na een blessure terugkomen, kan het zomaar anders gaan lopen."

Twee treffers Bajrami

Helmond Sport behaalde zijn vijfde competitiezege. De winst was te danken aan treffers van Labinot Bajrami (twee), Lennerd Daneels (die overigens ook een penalty miste en een gele kaart kreeg) en Noah Makanza.

Jong PSV nam twee keer de leiding tegen Jong Ajax, maar hield uiteindelijk slechts een punt over aan het duel met de Amsterdamse rivaal. De Eindhovense doelpunten kwamen op naam van Tai Abed en Robin van Duiven. Jong PSV is de hoogst geklasseerde Brabantse ploeg in de KKD, op één punt gevolgd door Willem II, dat eerder op de avond al van RKC Waalwijk won (2-3). TOP Oss komt zaterdag in actie, bij De Graafschap.