Navigatie overslaan
VIDEO

Twee gewonden bij steekpartij op azc-terrein, bewoner (35) aangehouden

Vandaag om 11:47 • Aangepast vandaag om 12:40
nl
Twee bewoners (37 en 38) zijn vrijdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk. De politie heeft een andere bewoner (35) aangehouden.
Profielfoto van Peter de BekkerProfielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Peter de Bekker & Marieke Smid

Het incident gebeurde rond kwart over twee. Agenten kregen een melding van een ruzie in een van de gebouwen, meldt de politie. Toen ze gingen kijken, troffen ze daar een bewoner (38) aan die gewond was. Hij moest naar het ziekenhuis gebracht worden, maar kon na behandeling weer naar het azc. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid nog.

In een ander gebouw vond de politie nog een gewonde bewoner (37). Hij moest ook naar het ziekenhuis en is daar opgenomen.

Politiebegeleiding
Op het terrein werd later een bewoner (35) aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiecellencomplex. De man wordt zaterdag verhoord.

Hulpverleners rukten vrijdagnacht massaal uit. Er kwamen zo'n tien politieauto's en drie ambulances naar de Kievitsblekweg en ook een traumahelikopter landde. De slachtoffers werden onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!