Twee gewonden bij steekpartij op azc-terrein, bewoner (35) aangehouden

Twee bewoners (37 en 38) zijn vrijdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk. De politie heeft een andere bewoner (35) aangehouden.

Het incident gebeurde rond kwart over twee. Agenten kregen een melding van een ruzie in een van de gebouwen, meldt de politie. Toen ze gingen kijken, troffen ze daar een bewoner (38) aan die gewond was. Hij moest naar het ziekenhuis gebracht worden, maar kon na behandeling weer naar het azc. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid nog.

In een ander gebouw vond de politie nog een gewonde bewoner (37). Hij moest ook naar het ziekenhuis en is daar opgenomen.

Politiebegeleiding

Op het terrein werd later een bewoner (35) aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiecellencomplex. De man wordt zaterdag verhoord.

Hulpverleners rukten vrijdagnacht massaal uit. Er kwamen zo'n tien politieauto's en drie ambulances naar de Kievitsblekweg en ook een traumahelikopter landde. De slachtoffers werden onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

