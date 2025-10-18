Zwaargewonde bij steekpartij op azc-terrein, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk zijn vrijdagnacht twee mensen gewond geraakt. Een is er erg aan toe. Er is een verdachte aangehouden.

De hulpdiensten kregen rond kwart voor drie 's nachts een melding van de steekpartij. Die vond plaats in een huis op het azc-terrein. Hulpverleners rukten massaal uit. Er kwamen zo'n tien politieauto's en drie ambulances naar de Kievitsblekweg en ook een traumahelikopter kwam.

Politiebegeleiding

Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Dit gebeurde onder politiebegeleiding. Het andere slachtoffer meldde zich bij de receptie van het azc. Ook hij is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht.

De politie hield de verdachte van de steekpartij op het terrein aan. Meer aanhoudingen zouden niet worden uitgesloten. Agenten zochten 's nachts met zaklampen naar eventueel sporen op het terrein. Ook werden camerabeelden bekeken.

