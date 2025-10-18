Philips-topman vocht mee met Israëlische leger

Een topman van Philips die in Eindhoven woont, vocht mee met het Israëlische leger in Gaza. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM). Het gaat om de Israëliër Amir Vashkover, het hoofd van de afdeling Data Security bij elektronicaconcern Philips.

Vashkover zou in 2024 hebben meegevochten als soldaat in Gaza en Zuid-Libanon. In een video op zijn Facebookpagina zagen journalisten van FTM beelden waarop hij weer met zijn familie in Eindhoven werd herenigd.

Vlak daarvoor vocht hij nog mee met de Israël Defence Forces (IDF), zo was te zien op andere beelden. Op de plekken in Gaza waar Vashkover was pleegde Israël volgens internationale deskundigen genocide. De topman heeft vrijwillig meegevochten, zegt FTM.

Analyse van sociale media

Het onderzoeksplatform kwam via een analyse van berichten op sociale media van Vashkover en zijn vrienden uit het leger tot de ontdekking. Zo plaatste de Philips-man op zijn LinkedIn-profiel dat hij vier dagen na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober 2023 al naar Israël vloog.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan mensen vervolgen vanwege oorlogsmisdrijven. Of er in dit geval genoeg aanleiding is om dat te doen, moet nog blijken. Het OM zegt tegen FTM dat er eerst een 'redelijk vermoeden van schuld' moet zijn.

Geen commentaar

Hoe het kon dat Vashkover ondanks zijn functie bij Philips de tijd had om zich bij het leger te voegen, is onduidelijk. Phillips heeft op vragen van het onderzoeksplatform niet gereageerd. Ook de topman zelf wilde geen commentaar geven.