Socioloog over jongeren die voor overlast zorgen: 'Vinden het kicken'

Vuurwerk, bedreigingen en soms zelfs mishandelingen: acht gemeentes in de provincie grepen dit jaar al in na overlast op straat. Waarom is dat nu zo'n groot probleem? Socioloog Peter Achterberg van Tilburg University geeft uitleg. "Hoe vaker je het ziet, hoe normaler je het vindt."

Raamsdonksveer werd vrijdag de achtste gemeente die maatregelen aankondigde na overlast. Jongeren veroorzaken daar 's avonds onrust door vuurwerk af te steken en mensen te intimideren. Een vrouw werd zelfs mishandeld. Ook in onder andere Bergen op Zoom, Lage Zwaluwe en Roosendaal ging het de laatste tijd mis, veelal door jongeren. Gemeenten grepen in met een samenscholings- en gebiedsverbod of noodverordening. Vuurwerk nieuw

Het is nogal wat, acht gemeentes in één jaar tijd. Maar volgens socioloog Peter Achterberg is het verschijnsel van opstandige jongeren niet nieuw. "Iedereen kan zich nog wel herinneren dat je vroeger opstandig was. Dat het nu gepaard gaat met vuurwerk, lijkt wel redelijk nieuw."