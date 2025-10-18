Socioloog over jongeren die voor overlast zorgen: 'Vinden het kicken'
Raamsdonksveer werd vrijdag de achtste gemeente die maatregelen aankondigde na overlast. Jongeren veroorzaken daar 's avonds onrust door vuurwerk af te steken en mensen te intimideren. Een vrouw werd zelfs mishandeld.
Ook in onder andere Bergen op Zoom, Lage Zwaluwe en Roosendaal ging het de laatste tijd mis, veelal door jongeren. Gemeenten grepen in met een samenscholings- en gebiedsverbod of noodverordening.
Vuurwerk nieuw
Het is nogal wat, acht gemeentes in één jaar tijd. Maar volgens socioloog Peter Achterberg is het verschijnsel van opstandige jongeren niet nieuw. "Iedereen kan zich nog wel herinneren dat je vroeger opstandig was. Dat het nu gepaard gaat met vuurwerk, lijkt wel redelijk nieuw."
Als je jong bent, ben je volgens Achterberg vaak 'anti-institutioneel.' "Dat betekent dat je lak hebt aan autoriteiten, zoals de politie en burgemeester. Je waant je vrij. Sommige jongeren vinden het zelfs kicken als ze botsen met de politie."
Onrust bij protesten
Tel daarbij op dat het de afgelopen tijd sowieso al onrustig is in Nederland. Protesten tegen de komst van azc's en immigratie liepen deze en vorige maand een aantal keer uit de hand. "Hoe vaker je dat ziet, hoe normaler je dat gedrag gaat vinden. Het wordt voor sommigen minder opmerkelijk, en daardoor wijs je het minder snel af."
Goed dat de politie ingrijpt, zegt de socioloog. "Negatief gedrag moet natuurlijk worden afgestraft. De politie is in Nederland best goed in de-escaleren: in andere landen laten ze meteen groepen agenten op jongeren los."
Meer plekken voor jeugd
Toch denkt Achterberg dat we meer moeten doen. De overheid moet volgens hem de oorzaak van het probleem aanpakken. De socioloog denkt dat er te weinig plekken zijn waar jongeren onder de 18 kunnen samenkomen.
"Toen ik vroeger 16 was, ging ik naar een café om wat te drinken met vrienden. Deze generatie jongeren heeft weinig mogelijkheden voor een leuk nachtleven. Veel clubs en cafés zijn 18-plus. Dan ga je maar bij iemand thuis zitten en beland je uiteindelijk op straat. Dat zou anders moeten."