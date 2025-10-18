Verwarde man houdt politie uren bezig: extra hulp nodig

De politie is zaterdagmiddag met een zwaar bewapend ‘ondersteuningsteam’ in actie gekomen na een melding van een persoon met onbegrepen gedrag aan De Fallastraat in Tilburg. Of de man is aangehouden, was aan het begin van de avond nog niet bekend. Mogelijk wordt hij overgedragen aan een zorginstelling.

Ondertussen probeerden agenten contact te krijgen met de man. Toen hij niet wilde meewerken en er een gewelddadige situatie dreigde, werd een team ingeschakeld dat de agenten in de De Fallastraat zou moeten ondersteunen. Zij vielen met grof geweld de woning binnen.

Rond een uur zaterdagmiddag werd de politie gealarmeerd over de situatie in het stadsdeel Tilburg-Noord. Na aankomst werd een groot deel van de straat voor uren afgesloten.

Deuren en ramen ingeslagen

Zowel aan de voor- als achterkant van het huis werden ramen ingeslagen en ook werd een deur geforceerd.

Tegen een uur of zeven was nog niet duidelijk hoe het met de man is en vooral wat er met hem gaat gebeuren. Een woordvoerder van de politie meldde desgevraagd dat hierover zondag meer bekend wordt.

Buurt op afstand

Tijdens de politie-actie moesten omwonenden binnen blijven. Vele andere buurtbewoners slaagden er wel in om van dichtbij mee te maken wat er allemaal gaande was.