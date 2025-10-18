Verwarde man houdt politie uren bezig: extra hulp nodig
Rond een uur zaterdagmiddag werd de politie gealarmeerd over de situatie in het stadsdeel Tilburg-Noord. Na aankomst werd een groot deel van de straat voor uren afgesloten.
Ondertussen probeerden agenten contact te krijgen met de man. Toen hij niet wilde meewerken en er een gewelddadige situatie dreigde, werd een team ingeschakeld dat de agenten in de De Fallastraat zou moeten ondersteunen. Zij vielen met grof geweld de woning binnen.
Deuren en ramen ingeslagen
Zowel aan de voor- als achterkant van het huis werden ramen ingeslagen en ook werd een deur geforceerd.
Tegen een uur of zeven was nog niet duidelijk hoe het met de man is en vooral wat er met hem gaat gebeuren. Een woordvoerder van de politie meldde desgevraagd dat hierover zondag meer bekend wordt.
Buurt op afstand
Tijdens de politie-actie moesten omwonenden binnen blijven. Vele andere buurtbewoners slaagden er wel in om van dichtbij mee te maken wat er allemaal gaande was.