Sydney van Hooijdonk scoort tweemaal: NAC laat toch zege glippen

NAC heeft slechts een punt overgehouden aan de Eredivisiewedstrijd tegen PEC Zwolle. Het werd 2-2. Net voor rust leidde de thuisclub nog met 2-0.

Beide Bredase treffers kwamen op naam van Sydney van Hooijdonk. Na ruim een half uur opende de spits de score. Zeven minuten later was het weer raak, toen vanaf de strafschopstip. Nog voor de rust maakte Koen Kostons er 1-2 van.

Een minuut of tien na rust leek het 3-1 te gaan worden, maar een doelpunt van (opnieuw) Van Hooijdonk werd wegens buitenspel afgekeurd. In de 67e minuut kwam PEC weer op gelijke hoogte: Jamiro Monteiro verraste NAC-goalie Daniel Bielica. Hierbij bleef het.

Door het gelijkspel liet NAC de kans op een derde competitiezege liggen. De ploeg van trainer Carl Hoefkens is voorlopig de nummer 13 van de ranglijst, PEC staat een plaats lager.