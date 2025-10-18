Fans van Kozakken Boys mishandelen en discrimineren speler

Supporters van Kozakken Boys hebben zaterdag een speler van Spakenburg en zijn familie aangevallen. Dat gebeurde na de met 1-2 verloren thuiswedstrijd. Tijdens het duel werd de speler, Ahmed El Azzouti, al racistisch bejegend, zo meldt RTV Utrecht. De voetballer kwam tussen 2016 en 2019 nog uit voor Kozakken Boys. Volgens de omroep was de Werkendamse club niet bereikbaar voor commentaar.

El Azzouti was de gebeten hond. Hij scoorde tweemaal en met zijn tweede treffer besliste hij het duel in de 87e minuut in Spakenburgs voordeel. Al tijdens de wedstrijd riepen supporters richting El Azzouti volgens meerdere aanwezigen 'AZC weg ermee', 'kankermoslim' en 'kanker Marokkaan'.

"Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad."

De voetballer kan haast niet geloven dat dit is gebeurd. "Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad", vertelt El Azzouti. "Mijn moeder komt nooit naar mijn wedstrijden, alleen als we tegen Kozakken Boys spelen, want dat vindt ze de leukste club. Maar ook die heb ik in tranen zien vertrekken."

Tijdens de wedstrijd vroegen medespelers van El Azzouti of hij van het veld wilde. "Ik wilde het geen aandacht geven", zegt hij achteraf tegen RTV Utrecht. "Ik zei dat we de punten moesten pakken en naar huis moesten gaan. Het motiveerde mij alleen maar." Na afloop vloog de vlam in de pan toen tientallen aanhangers van Kozakken Boys de spelersbus van Spakenburg opzochten. Er werd gescholden en er werden blikken bier richting de spelers gegooid. El Azzouti was zich toen nog aan het douchen en zijn teamgenoten wilden terug naar de kleedkamer gaan om hem en zijn familie veilig naar de bus te krijgen. Hij is via een omweg naar de parkeerplaats geloodst, maar toen de Werkendamse aanhang dat doorkreeg, werd een rookbom in zijn richting gegooid. Ook hebben meerdere spelers van Spakenburg gehoord hoe een steward zei dat hij ‘geen Marokkanen zou beschermen.’



"Ik heb mijn broer en broertje klappen zien krijgen."