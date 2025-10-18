Fans van Kozakken Boys mishandelen en discrimineren speler
El Azzouti was de gebeten hond. Hij scoorde tweemaal en met zijn tweede treffer besliste hij het duel in de 87e minuut in Spakenburgs voordeel.
Al tijdens de wedstrijd riepen supporters richting El Azzouti volgens meerdere aanwezigen 'AZC weg ermee', 'kankermoslim' en 'kanker Marokkaan'.
"Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad."
De voetballer kan haast niet geloven dat dit is gebeurd. "Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad", vertelt El Azzouti. "Mijn moeder komt nooit naar mijn wedstrijden, alleen als we tegen Kozakken Boys spelen, want dat vindt ze de leukste club. Maar ook die heb ik in tranen zien vertrekken."
Tijdens de wedstrijd vroegen medespelers van El Azzouti of hij van het veld wilde. "Ik wilde het geen aandacht geven", zegt hij achteraf tegen RTV Utrecht. "Ik zei dat we de punten moesten pakken en naar huis moesten gaan. Het motiveerde mij alleen maar."
Na afloop vloog de vlam in de pan toen tientallen aanhangers van Kozakken Boys de spelersbus van Spakenburg opzochten. Er werd gescholden en er werden blikken bier richting de spelers gegooid. El Azzouti was zich toen nog aan het douchen en zijn teamgenoten wilden terug naar de kleedkamer gaan om hem en zijn familie veilig naar de bus te krijgen. Hij is via een omweg naar de parkeerplaats geloodst, maar toen de Werkendamse aanhang dat doorkreeg, werd een rookbom in zijn richting gegooid. Ook hebben meerdere spelers van Spakenburg gehoord hoe een steward zei dat hij ‘geen Marokkanen zou beschermen.’
"Ik heb mijn broer en broertje klappen zien krijgen."
Nadat de rookbom was afgegaan, rende El Azzouti van het sportpark. "En nu oprotten", hoorde hij een steward roepen, waarna die hem een duw na gaf. De hekken van het sportpark bleven open, waardoor de raddraaiers achter El Azzouti aankonden en een vechtpartij ontstond. "Ik heb mijn broer en broertje klappen zien krijgen. We renden naar de bus. Maar toen was mijn moeder nog op het sportpark."
El Azzouti kan niet geloven dat enkele stewards niet aan zijn kant stonden. "Dit heeft me het meest geraakt. De grote meerderheid heeft alles gedaan om mij en mijn familie te beschermen."
Waar de thuisfans zich misdroegen, besloten de spelers van Kozakken Boys hun tegenstander te hulp te schieten. "Al die spelers probeerden ons te beschermen tegen hun eigen fans, die solidariteit was ongekend", vertelt elftalleider van Spakenburg Eric Kok. "Toen bleek dat de moeder van El Azzouti nog op het sportpark was, terwijl wij al in de bus waren, hebben de spelers van Kozakken Boys haar veilig naar ons gebracht."
De politie West-Brabant bevestigt dat zij heeft opgetreden in Werkendam en daarna de spelersbus begeleid heeft naar de snelweg. Er is bij de politie nog geen aangifte bekend.
De KNVB zegt nog niet te kunnen zeggen wat er precies gebeurd is. "Maar discriminatie is onacceptabel, spelers verdienen respect."