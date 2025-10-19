Advertentie
Aanhouding in een hotel vanwege moordpoging
Vandaag om 08:04 • Aangepast vandaag om 12:32
nl
De politie heeft zaterdagnacht iemand aangehouden in hotel De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel op verdenking van poging tot moord of doodslag, zware mishandeling, vernieling en bedreiging. De verdachte is 40 jaar oud.
De politie werd rond halftwee 's nachts gewaarschuwd vanwege een ruzie in het hotel. Meer details zijn zondagochtend nog niet bekend.
"De recherche pakt de zaak verder op en verricht onderzoek", laat de politie weten op Instagram.
