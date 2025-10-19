Mogelijke moordpoging in hotel: man (40) opgepakt

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man (40) aangehouden in hotel De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Hij wordt onder andere verdacht van poging tot moord of doodslag. Volgens de politie ging het om 'een ruzie in de relationele sfeer.'

Het slachtoffer is een vrouw. Ze is niet gewond geraakt en heeft aangifte gedaan, meldt de politie. De man wordt naast poging tot moord of doodslag ook verdacht van zware mishandeling, vernieling en bedreiging.

Het incident vond plaats om halftwee 's nachts in het hotel. "De recherche pakt de zaak verder op en verricht onderzoek", laat de politie weten op Instagram.