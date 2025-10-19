Extra beveiliging 'stand-by' bij stembureaus op verkiezingsdag
Ook Valkenswaard houdt de veiligheid van stembureaus en tellocaties in de gaten. "Zeker gezien recente incidenten rond gemeentehuizen elders in het land".
Gemeenten hebben in aanloop naar de verkiezingen een zogenoemde dreigingsanalyse gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die analyse geeft een schatting van de risico's voor de veiligheid op een bepaald moment. De dienst doet geen uitspraken over de inhoud van de analyse.
Amsterdam, Wassenaar en Alblasserdam zeggen los van elkaar dat ze 'zichtbare en onzichtbare' beveiligingsmaatregelen hebben genomen. Ze willen niet zeggen welke maatregelen dat zijn. Sommige gemeenten buiten Brabant kiezen er wél voor om op voorhand al handhavers in te zetten. In Venray, Beverwijk en Den Helder is dat bijvoorbeeld het geval.