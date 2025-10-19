Extra beveiliging 'stand-by' bij stembureaus op verkiezingsdag

Een aantal Brabantse gemeenten houdt rekening met problemen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en heeft daarom voorzorgsmaatregelen genomen. Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Den Bosch hebben een 'achtervang' stand-by. Die kunnen op 29 oktober in actie komen als het in of bij het stemlokaal escaleert. De maatregelen volgen nadat het de afgelopen weken regelmatig onrustig was bij gemeentehuizen. Dat gebeurde bij protesten tegen de opvang van asielzoekers.

Ook Valkenswaard houdt de veiligheid van stembureaus en tellocaties in de gaten. "Zeker gezien recente incidenten rond gemeentehuizen elders in het land".

Gemeenten hebben in aanloop naar de verkiezingen een zogenoemde dreigingsanalyse gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die analyse geeft een schatting van de risico's voor de veiligheid op een bepaald moment. De dienst doet geen uitspraken over de inhoud van de analyse.

Amsterdam, Wassenaar en Alblasserdam zeggen los van elkaar dat ze 'zichtbare en onzichtbare' beveiligingsmaatregelen hebben genomen. Ze willen niet zeggen welke maatregelen dat zijn. Sommige gemeenten buiten Brabant kiezen er wél voor om op voorhand al handhavers in te zetten. In Venray, Beverwijk en Den Helder is dat bijvoorbeeld het geval.