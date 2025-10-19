Navigatie overslaan

Grote zoekactie na diefstal van emballage gestaakt

Vandaag om 11:57 • Aangepast vandaag om 17:57
De politie zoekt een voortvluchtige in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De politie zoekt een voortvluchtige in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
nl
De politie heeft zondagochtend gezocht naar een man die mogelijk betrokken was bij een inbraak in Teteringen. Daarbij zouden producten waar statiegeld op zit, zijn gestolen. De zoekactie is inmiddels gestaakt, al is de verdachte nog niet gevonden.
Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

Rond kwart voor tien werd er ingebroken bij een bedrijf aan de Oosterhoutseweg in Teteringen, zegt de politie. Volgens een woordvoerder is er emballage gestolen, oftewel producten waar statiegeld op zit.

Niet lang na de inbraak werd al één verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw (36) uit Breda. De andere verdachte, een man, was spoorloos. De politie vermoedde dat de man richting Oosterhout was gevlucht.

Grote zoekactie
Daarom werd daar een grote zoekactie opgetuigd. In de buurt van Oosterhout werd met een politiehelikopter en speurhonden gezocht. Via Burgernet werd het signalement van de man verspreid en werden inwoners gevraagd naar hem uit te kijken.

Maar dat leverde niks op. De politie staakte de zoekactie rond twaalf uur. Het onderzoek naar de verdachte wordt volgens de woordvoerder wel doorgezet.

Agenten zoeken in de buurt van Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Agenten zoeken in de buurt van Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!