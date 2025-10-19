Grote zoekactie na diefstal van emballage gestaakt
Rond kwart voor tien werd er ingebroken bij een bedrijf aan de Oosterhoutseweg in Teteringen, zegt de politie. Volgens een woordvoerder is er emballage gestolen, oftewel producten waar statiegeld op zit.
Niet lang na de inbraak werd al één verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw (36) uit Breda. De andere verdachte, een man, was spoorloos. De politie vermoedde dat de man richting Oosterhout was gevlucht.
Grote zoekactie
Daarom werd daar een grote zoekactie opgetuigd. In de buurt van Oosterhout werd met een politiehelikopter en speurhonden gezocht. Via Burgernet werd het signalement van de man verspreid en werden inwoners gevraagd naar hem uit te kijken.
Maar dat leverde niks op. De politie staakte de zoekactie rond twaalf uur. Het onderzoek naar de verdachte wordt volgens de woordvoerder wel doorgezet.