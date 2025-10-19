Navigatie overslaan

Grote zoekactie naar verdachte na inbraak, ook politiehelikopter ingezet

Vandaag om 11:57 • Aangepast vandaag om 12:26
De politie zoekt een voortvluchtige in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De politie is op zoek naar een man die zondagochtend mogelijk betrokken was bij een inbraak in Teteringen. In de buurt van Oosterhout wordt met een politiehelikopter en speurhonden naar hem gezocht. Een andere verdachte is al opgepakt.
Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

Zondagochtend werd er rond kwart voor tien ingebroken bij een bedrijf aan de Oosterhoutseweg in Teteringen, meldt de politie. Niet lang daarna werd al één verdachte aangehouden.

De zoekactie naar de tweede verdachte is nog in volle gang. Vermoedelijk is de man richting Oosterhout gevlucht.

Melding via Burgernet
De politie vraagt via een Burgernetmelding om hulp van burgers bij het zoeken. De verdachte man is waarschijnlijk gekleed in een grijze jas met lichtgekleurde capuchon, en een donkere broek met een wit merkteken bij de linkerbroekzak. Hij draagt donkere schoenen.

Wie de man treft, wordt verzocht meteen 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen.

Agenten zoeken in de buurt van Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
