Grote zoekactie naar verdachte na inbraak, ook politiehelikopter ingezet

De politie is op zoek naar een man die zondagochtend mogelijk betrokken was bij een inbraak in Teteringen. In de buurt van Oosterhout wordt met een politiehelikopter en speurhonden naar hem gezocht. Een andere verdachte is al opgepakt.

Zondagochtend werd er rond kwart voor tien ingebroken bij een bedrijf aan de Oosterhoutseweg in Teteringen, meldt de politie. Niet lang daarna werd al één verdachte aangehouden.

De zoekactie naar de tweede verdachte is nog in volle gang. Vermoedelijk is de man richting Oosterhout gevlucht.

Melding via Burgernet

De politie vraagt via een Burgernetmelding om hulp van burgers bij het zoeken. De verdachte man is waarschijnlijk gekleed in een grijze jas met lichtgekleurde capuchon, en een donkere broek met een wit merkteken bij de linkerbroekzak. Hij draagt donkere schoenen.

Wie de man treft, wordt verzocht meteen 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen.