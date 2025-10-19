Politie stopt met zoekactie na inbraak, verdachte niet gevonden

De politie heeft zondagochtend gezocht naar een man die mogelijk betrokken was bij een inbraak in Teteringen. Daarbij zouden producten waar statiegeld op zit zijn gestolen. De zoekactie is inmiddels gestaakt, al is de verdachte nog niet gevonden.

Rond kwart voor tien werd er ingebroken bij een bedrijf aan de Oosterhoutseweg in Teteringen, zegt de politie. Volgens een woordvoerder is er emballage gestolen, oftewel producten waar statiegeld op zit.

Niet lang na de inbraak werd al één verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw (36) uit Breda. De andere verdachte, een man, was spoorloos. De politie vermoedde dat de man richting Oosterhout was gevlucht.

Grote zoekactie

Daarom werd daar een grote zoekactie opgetuigd. In de buurt van Oosterhout werd met een politiehelikopter en speurhonden gezocht. Via Burgernet werd het signalement van de man verspreid en werden inwoners gevraagd naar hem uit te kijken.

Maar dat leverde niks op. De politie staakte de zoekactie rond twaalf uur. Het onderzoek naar de verdachte wordt volgens de woordvoerder wel doorgezet.