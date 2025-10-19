Ibrahim zwaar aangeslagen na woningoverval: 'Dacht dat dit het einde was'

Ibrahim Asik zit zaterdagavond nietsvermoedend te roken voor zijn woning in Tilburg. Totdat er opeens twee gewapende overvallers voor zijn neus staan. Ze mishandelen hem en doorzoeken zijn huis, op zoek naar iets van waarde. "Ze bleven maar roepen: waar is het geld?"

Zondagochtend zit de schrik er bij Ibrahim nog goed in. Hij heeft een paar bulten op zijn hoofd en zijn been is waarschijnlijk gekneusd. De Tilburger mag zijn appartement aan de Artemisstraat niet in, vertelt hij terwijl hij beduusd naar zijn woning kijkt. "De politie is nog bezig met onderzoek. Ik heb vannacht bij mijn broer geslapen, al lukte slapen niet echt. Ik zat nog te hoog in adrenaline."

"Ze dachten dat ik loog en sloegen me."

Hij weet niet wie het zaterdagavond op hem gemunt had. De daders mishandelden Ibrahim in de hoop dat hij wat los zou laten over waar zijn geld lag, zegt hij. "Maar ik heb niks. Dat zei ik ook, maar ze dachten dat ik loog en sloegen me nog meer. Ik dacht: dit is het einde van mijn leven." De mannen hadden ook een wapen bij zich, waarmee ze Ibrahim bedreigden. De bewoner weet niet of het echt of nep was. Waarom hij werd gekozen? Hij heeft geen idee. "Ik ben geen rijke man: ik krijg alleen een uitkering."

"Ik ben enorm geschrokken."

Uiteindelijk doorzocht één dader het huis, terwijl de andere bij Ibrahim bleef. "Ze hebben ergens wel wat geld gevonden. Dat hebben ze ook meegenomen. Ik weet niet hoeveel het was. Ik heb mijn telefoon en portemonnee nog." Hij wil graag terug naar zijn huis, al is Ibrahim ook bang. Hij weet niet of hij nog durft. "Ik ben enorm geschrokken. Ik woon al 34 jaar in Nederland en heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik had dit nooit verwacht." De daders zijn nog niet gepakt.