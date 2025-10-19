Navigatie overslaan
VIDEO

Grote brand in rieten kap maakt woning onbewoonbaar

Vandaag om 14:41 • Aangepast vandaag om 16:00
nl
De rieten kap van een woning aan de Dijkstraat in Hoogeloon staat zondagmiddag volledig in brand. Ondanks inzet van de brandweer lukt het niet om het vuur beperkt te houden, meldt Brabant Alert.
Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

De hele bovenverdieping is afgebrand. Door de grote water- en rookschade lijkt het huis voorlopig onbewoonbaar.

De brand zou zijn begonnen in de schoorsteen. Stichting Salvage is ter plaatse voor de afhandeling van de schade.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!