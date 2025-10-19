Grote brand in rieten kap maakt woning onbewoonbaar

De rieten kap van een woning aan de Dijkstraat in Hoogeloon staat zondagmiddag volledig in brand. Ondanks inzet van de brandweer lukt het niet om het vuur beperkt te houden, meldt Brabant Alert.

De hele bovenverdieping is afgebrand. Door de grote water- en rookschade lijkt het huis voorlopig onbewoonbaar. De brand zou zijn begonnen in de schoorsteen. Stichting Salvage is ter plaatse voor de afhandeling van de schade.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.