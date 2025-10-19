Monumentale woonboerderij verwoest door brand

De rieten kap van een monumentale woonboerderij aan de Dijkstraat in Hoogeloon staat zondagmiddag volledig in brand. Ondanks inzet van de brandweer lukte het niet om het vuur beperkt te houden, meldt Brabant Alert.

De hele bovenverdieping van het gemeentelijke monument is afgebrand. Door de grote water- en rookschade is het huis verwoest en voorlopig onbewoonbaar. Ook op de begane brand is schade ontstaan.

De bewoners van het huis wisten op tijd buiten te komen, er raakte niemand gewond. Ze wisten nog enkele kostbaarheden uit het huis te redden.

In eerste instantie werd er gezegd dat de brand in de schoorsteen zou zijn begonnen, maar mogelijk is er ook kortsluiting geweest waardoor de brand is ontstaan, zo meldt een 112-fotograaf ter plekke.

Stichting Salvage is ter plaatse voor de afhandeling van de schade. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen.