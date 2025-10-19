Advertentie
Politie valt huis binnen nadat verwarde man huis vernielt
Vandaag om 16:06 • Aangepast vandaag om 17:57
Een verwarde man heeft zondagochtend een woning vernield en zijn inboedel naar buiten gegooid in Haaren. Agenten vielen het huis binnen en hebben de man aangehouden.
De man raakte zondagochtend om onbekende reden buiten zinnen. Hij sloeg de ramen van de woning kapot, waarna hij de inboedel van het huis naar buiten begon te gooien. De spullen kwamen ook op het terrein van de buren terecht.
Meerdere politiewagens kwamen naar de woning toe en sloten het Kerkeind af voor publiek en verkeer. Agenten met een schild vielen het huis in om de man aan te houden. Hij werd daarna in een ambulance behandeld.
Buren hebben later geholpen met de rotzooi opruimen. De politie onderzoekt de zaak nog.
