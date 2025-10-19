Politie valt huis binnen nadat verwarde man huis vernielt

Een verwarde man heeft zondagochtend een woning vernield en zijn inboedel naar buiten gegooid in Haaren. Agenten vielen het huis binnen en hebben de man aangehouden.

De man raakte zondagochtend om onbekende reden buiten zinnen. Hij sloeg de ramen van de woning kapot, waarna hij de inboedel van het huis naar buiten begon te gooien. De spullen kwamen ook op het terrein van de buren terecht.