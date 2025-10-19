Na twee weken stilte op het spoor gaan de treinen hier weer rijden

Twee weken was het stil op het spoor rondom Den Bosch, maar morgen gaan de treinen weer rijden. Volgens ProRail lopen alle werkzaamheden volgens planning.

Het spoor tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel is sinds 4 oktober dicht. Deze zondag is de laatste dag waarop ProRail nog aan het werk is. Maandagochtend rijdt de eerste trein weer. De afgelopen weken waren reizigers aangewezen op de bus.

Reden voor de werkzaamheden was de aansluiting van een tijdelijk spoor aan het hoofdspoor bij Vught. Dat was nodig omdat er de komende jaren nog grotere werkzaamheden zijn. Door het nieuwe, tijdelijke spoor kunnen de treinen tijdens die werkzaamheden wél blijven rijden.

Voorlopig laatste keer

Een woordvoerder van ProRail zegt zondag dat alle werkzaamheden volgens schema lopen. "Morgen rijdt alles weer."

Een geruststelling: dit was voorlopig de laatste keer dat het treinverkeer zo lang stil heeft gelegen door werkzaamheden. Alleen tussen 2029 en 2030 moeten reizigers nog rekening houden met meerdere dagen zonder treinen op dit traject. Dan worden de tijdelijke sporen omgezet naar de definitieve sporen bij Vught.