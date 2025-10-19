Vrouw gewond bij botsing met drie auto's, bus negeert afzetting

Bij een ongeval op de A58 bij knooppunt Princeville in Breda is een vrouw zondagavond gewond geraakt. Een automobilist stuurde onverwachts de vluchtstrook op, waarna een andere auto achter deze wagen hard moest remmen. Vervolgens botste een derde wagen daar weer hard achterop. Een vrouw op de bijrijdersstoel in deze laatste auto raakte gewond. Terwijl de weg werd afgezet, zorgde ook een chauffeur van een bus nog voor een gevaarlijke situatie.

De vrouw op de bijrijdersstoel van de achterste auto is door ambulancepersoneel uit de auto gehaald. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Andere betrokkenen bij het ongeval raakten niet gewond.

Terwijl de hulpdiensten aan het werk waren en de auto's afgevoerd moesten worden, werd de afslag afgezet. De chauffeur van een bus (vol passagiers) ging vervolgens midden op de snelweg stilstaan en vroeg de politie of hij er toch langs mocht. De politie sprak de man vermanend toe en zei hem door te rijden en niet stil te gaan staan op de snelweg. De bus reed vervolgens om de verkeerskegels heen, onder de rode kruizen door de afzetting.

Of de chauffeur een bekeuring heeft gekregen, is niet bekend.