Dronken automobilist drinkt acht keer zoveel als is toegestaan

Een man (40) is zondagavond van de weg gehaald in Zundert nadat hij onder invloed reed van alcohol. Hij had uitzonderlijk veel gedronken, meldt de wijkagent van Zundert. Hij blies 1750 Ugl, als bestuurder mag het alcoholgehalte niet hoger zijn dan 220 Ugl.

220 Ugl zijn ongeveer twee glazen alcohol. De politie kreeg rond acht uur zondagavond melding van een alerte weggebruiker die zag hoe de bestuurder over de weg slingerde. Enkele minuten later zagen agenten de auto stilstaan op Stouwdreef in Klein-Zundert, de bestuurder, een Roemeense man, zat nog in de auto.

Ze zagen direct dat de bestuurder zwaar onder invloed was, hij werd meegenomen naar het politiebureau voor een uitgebreide alcoholtest. De man blies uiteindelijk 1735 Ugl. "Een uitzonderlijk hoge score!", aldus de politie.

Het rijbewijs is ingenomen en hij krijgt een proces verbaal. Ook wordt er melding gemaakt bij het CBR.