112-nieuws: Koeien breken los en lopen op de weg, politie komt in actie • Fietser belandt op voorruit van auto bij botsing
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:54
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
09:54
Koeien breken los en lopen op de weg, politie komt in actie
De politie kreeg maandagochtend een melding van loslopende koeien in Haaren. Bij aankomst waren de dieren niet te missen want ze liepen achter elkaar op het fietspad. "Heel toevallig kwam er net een veearts voorbij gereden die ons wist te helpen om het oornummer te controleren", schrijven de agenten op Instagram.
09:04
Fietser belandt op voorruit van auto bij botsing
Een fietser is maandagochtend op de voorruit van een auto terechtgekomen bij een ongeluk op de Weststadweg in Oosterhout. De fietser is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
06:10
Auto gaat in vlammen op, brandstichting niet uitgesloten
Een bestelwagen is zondagnacht in brand gevlogen op de Reitstraat in Gilze. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het voertuig niet meer redden. Brandstichting wordt niet uitgesloten.
06:06
Motor van auto vliegt in brand op de snelweg
Er is zondagnacht brand uitgebroken in de motor van een rijdende auto op de A59 tussen Waspik en Waalwijk. Op de snelweg begon de wagen plots te roken.
