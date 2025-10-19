112-nieuws: Koeien breken los en lopen op de weg, politie komt in actie • Fietser belandt op voorruit van auto bij botsing

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:54 Koeien breken los en lopen op de weg, politie komt in actie De politie kreeg maandagochtend een melding van loslopende koeien in Haaren. Bij aankomst waren de dieren niet te missen want ze liepen achter elkaar op het fietspad. "Heel toevallig kwam er net een veearts voorbij gereden die ons wist te helpen om het oornummer te controleren", schrijven de agenten op Instagram. Lees verder De koeien hebben hun beweging voor deze ochtend weer gehad (foto: Politie_groenebeemdem/Instagram).

09:04 Fietser belandt op voorruit van auto bij botsing Een fietser is maandagochtend op de voorruit van een auto terechtgekomen bij een ongeluk op de Weststadweg in Oosterhout. De fietser is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

06:10 Auto gaat in vlammen op, brandstichting niet uitgesloten Een bestelwagen is zondagnacht in brand gevlogen op de Reitstraat in Gilze. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het voertuig niet meer redden. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.