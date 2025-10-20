Geen treinverkeer rondom Den Bosch, nog langer problemen bij Vught

Van en naar Den Bosch rijden maandagochtend tot zeker tien uur geen treinen. Het treinverkeer rondom Vught ligt tot zeker twee uur 's middags stil. Dat komt door problemen met het nieuwe tijdelijke spoor tussen Boxtel en Den Bosch.

Eerder meldde de NS nog dat de situatie in Den Bosch tot negen uur zou duren. De situatie in Vught zou om elf uur zijn opgelost. Er worden maandagochtend enkele bussen ingezet als vervangend vervoer op de trajecten. Het lukt momenteel niet om er meer in te zetten, aldus de NS. Op het station in Den Bosch zijn 's ochtends veel teleurgestelde reizigers. Op borden wordt aangegeven dat er geen treinen rijden.

Drukte rond kwart voor negen op station Den Bosch (foto: Noël van Hooft).

Problemen

Er zijn problemen met de bovenleiding op een nieuw tijdelijk spoor tussen Boxtel en Den Bosch. "Het lukt niet om spanning op de bovenleiding te krijgen. Ook moeten er nog spanningstesten worden uitgevoerd", meldt Lotte Kaatee van ProRail. De problemen zorgen voor veel oponthoud. Voor reizigers tussen Utrecht en Den Bosch is omreizen via Arnhem nauwelijks mogelijk. Dat komt dan weer door werkzaamheden tussen Arnhem Centraal en Driebergen-Zeist. Eerste trein

Maandagochtend zou de eerste trein over het tijdelijke spoor tussen Boxtel en Den Bosch rijden. Er is ook een nieuw tijdelijk station van Vught - ook dat station zou maandag voor het eerst in werking treden. "Dit zou eigenlijk een feestelijke ochtend moeten zijn", zegt Kaatee van ProRail. "Er is zestien dagen en nachten op rij gewerkt aan een tijdelijk spoor. Dat is heel uniek, dat doen we eigenlijk nooit."



Uiteindelijk krijgt Vught een verdiept spoor, waarvan de aanleg enkele jaren gaat duren.

Een melding op het spoor maandagochtend bij het station in Boxtel.