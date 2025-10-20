Treinverkeer vanuit Den Bosch nog tot vier uur gestremd

Tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Eindhoven rijden maandag tot zeker vier uur 's middags geen treinen. Het treinverkeer naar het noorden vanuit Den Bosch rijdt weer sinds kwart over elf. De problemen komen door het nieuwe tijdelijke spoor tussen Boxtel en Den Bosch.

Er worden maandagochtend bussen ingezet als vervangend vervoer op de trajecten vanuit Den Bosch richting Eindhoven en Tilburg. Op het station in Den Bosch lopen sinds maandagochtend veel teleurgestelde reizigers. Op borden wordt aangegeven dat er geen treinen rijden richting het zuiden.

Eerder werd nog gemeld dat de treinen om twee uur weer zouden rijden. Daarvoor zou dat al om elf uur 's ochtends zijn. Omdat de problemen aanhouden wordt het tijdstip voor het hervatten van het treinverkeer steeds opgeschoven.

Problemen

Het oponthoud komt door problemen met de bovenleiding op een nieuw tijdelijk spoor tussen Boxtel en Den Bosch. "Het lukt niet om spanning op de bovenleiding te krijgen. Ook moeten er nog spanningstesten en andere testen op het spoor worden uitgevoerd", meldt Lotte Kaatee van ProRail.

Reizigers tussen Utrecht en Den Bosch moesten tot kwart over elf omreizen via Arnhem. Dat kwam dan weer door werkzaamheden tussen Arnhem Centraal en Driebergen-Zeist. Daarna is het treinverkeer tussen Den Bosch en Utrecht weer opgestart, meldt ProRail. Wel rijden er voorlopig nog minder intercity's.

Eerste trein

Juist maandagochtend zou de eerste trein over het tijdelijke spoor tussen Boxtel en Den Bosch rijden. Er is ook een nieuw tijdelijk station van Vught - ook dat station zou maandag worden geopend.

"Dit zou eigenlijk een feestelijke ochtend moeten zijn", zegt Kaatee van ProRail. "Er is zestien dagen en nachten op rij gewerkt aan een tijdelijk spoor. Dat is heel uniek, dat doen we eigenlijk nooit."



Uiteindelijk krijgt Vught een verdiept spoor, waarvan de aanleg enkele jaren gaat duren.