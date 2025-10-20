Navigatie overslaan

Urenlang geen treinen rondom Den Bosch door fout bij tijdelijk spoor

Vandaag om 05:53 • Aangepast vandaag om 16:39
Geen treinen op station Den Bosch (foto: Noël van Hooft).
Geen treinen op station Den Bosch (foto: Noël van Hooft).
nl
Tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Eindhoven rijden maandag tot zeker vier uur 's middags geen treinen. Het treinverkeer naar het noorden vanuit Den Bosch rijdt weer sinds kwart over elf. De problemen komen door het nieuwe tijdelijke spoor tussen Boxtel en Den Bosch.
Profielfoto van Ron VorstermansProfielfoto van Noël van Hooft
Geschreven door
Ron Vorstermans & Noël van Hooft

UPDATE: Treinen rijden weer bijna normaal van en naar Den Bosch

Eerder werd nog gemeld dat de treinen om twee uur weer zouden rijden. Daarvoor zou dat al om elf uur 's ochtends zijn. Omdat de problemen aanhouden wordt het tijdstip voor het hervatten van het treinverkeer steeds opgeschoven.

Er worden maandagochtend bussen ingezet als vervangend vervoer op de trajecten vanuit Den Bosch richting Eindhoven en Tilburg. Op het station in Den Bosch lopen sinds maandagochtend veel teleurgestelde reizigers. Op borden wordt aangegeven dat er geen treinen rijden richting het zuiden.

Drukte rond kwart voor negen op station Den Bosch (foto: Noël van Hooft).
Drukte rond kwart voor negen op station Den Bosch (foto: Noël van Hooft).

Problemen
Het oponthoud komt door problemen met de bovenleiding op een nieuw tijdelijk spoor tussen Boxtel en Den Bosch. "Het lukt niet om spanning op de bovenleiding te krijgen. Ook moeten er nog spanningstesten en andere testen op het spoor worden uitgevoerd", meldt Lotte Kaatee van ProRail.

Reizigers tussen Utrecht en Den Bosch moesten tot kwart over elf omreizen via Arnhem. Dat kwam dan weer door werkzaamheden tussen Arnhem Centraal en Driebergen-Zeist. Daarna is het treinverkeer tussen Den Bosch en Utrecht weer opgestart, meldt ProRail. Wel rijden er voorlopig nog minder intercity's.

Eerste trein
Juist maandagochtend zou de eerste trein over het tijdelijke spoor tussen Boxtel en Den Bosch rijden. Er is ook een nieuw tijdelijk station van Vught - ook dat station zou maandag worden geopend.

"Dit zou eigenlijk een feestelijke ochtend moeten zijn", zegt Kaatee van ProRail. "Er is zestien dagen en nachten op rij gewerkt aan een tijdelijk spoor. Dat is heel uniek, dat doen we eigenlijk nooit."

Uiteindelijk krijgt Vught een verdiept spoor, waarvan de aanleg enkele jaren gaat duren.

Een melding op het spoor maandagochtend bij het station in Boxtel.
Een melding op het spoor maandagochtend bij het station in Boxtel.
Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!