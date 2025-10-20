Basisschool rouwt om dood leerling Anne-roos: 'Verwerken het samen'

Deze maandag is voor basisschool Tiliander in Tilburg een heel andere eerste schooldag na de herfstvakantie dan normaal. De dood van de 10-jarige leerling Anne-roos raakt iedereen op de school. Het meisje kwam in de herfstvakantie om bij een verkeersongeluk. Ze werd aangereden door een auto toen ze op de Dillenburglaan in Tilburg fietste.

Op de school, Tiliander is een vrije school, zitten zo’n driehonderd leerlingen en iedereen kende Anne-roos. “Het is een enorme mokerslag”, zegt schoolleider Mark Langerwerf. "Het is er de hele tijd.” Maandagmorgen staat zijn team paraat om alle leerlingen zo goed mogelijk op te vangen.

“In de vakantie zijn we met alle collega’s al bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we dit moesten aanpakken. We hebben daarbij ook steun gekregen van de GGD”, legt hij uit. Op de eerste schooldag na de vakantie is er ook een medewerker van de GGD aanwezig om leerlingen en medewerkers bij te staan. De school krijgt ook veel hulp aangeboden van ouders. “We proberen het met de hele school, gemeenschappelijk te verwerken”, legt de schoolleider uit

Hij loopt deze hele ochtend rond in de school om te zien hoe het gaat. “We proberen een middenweg te vinden. Er is veel aandacht voor het verdriet, maar tegelijk proberen we het gewone schoolritme op te pakken. Dat is ook belangrijk.”

In de school is een herdenkingsplek ingericht, waar iedereen die dat wil naartoe kan. Woensdagavond is er een eretocht voor Anne-roos, georganiseerd door mensen die dicht bij de familie staan. Die tocht begint op het Stadhuisplein in Tilburg en eindigt bij het Lumenplantsoen naast de school.