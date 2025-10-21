Zorgen om verkeersveiligheid: bewoners van deze straat komen met eigen plan

Bewoners van de Spoorstraat in Boxmeer maken zich grote zorgen over de veiligheid in hun straat. Door de groei van het dorp wordt het steeds drukker op de doorgaande weg en dat levert volgens de bewoners regelmatig gevaarlijke situaties op. "Het is gewoon een chaos", vertelt buurtbewoner Bart Berbers van Actiegroep Spoorplan. De groep heeft een eigen plan gemaakt voor een rondweg om 'hun' Spoorstraat en de andere straten in het centrum, om deze te ontzien. Maar vanuit de gemeente blijft het volgens de bewoners al jaren stil.

Het is opletten geblazen als je de doorgaande weg richting het centrum van Boxmeer wilt oversteken. Bijna non-stop passeren auto's, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en fietsers. In de Spoorstraat mag het verkeer 50 kilometer per uur rijden. Fietsers worden alleen door een stippellijn gescheiden van de drukke weg. "Het is bij ons wildwest", vertellen Bart Berbers en André Heutink van de actiegroep. "Je houdt je hart vast. Ik snap niet dat er niet al veel meer ongelukken zijn gebeurd." Volgens het tweetal slibt de weg steeds verder dicht en staan automobilisten steeds vaker vast in hun straat. Of voor de rotonde, of voor het spoor waar de bomen acht keer per uur sluiten. “Daardoor ontstaat er bij automobilisten irritatie. En daar waar ze wel kunnen rijden, geven ze ineens een dot gas.”

"We moeten die uitnodiging voor een vervolggesprek nog steeds krijgen.”

De gemeente Land van Cuijk, waar Boxmeer onder valt, is al jaren aan het kijken naar een rondweg voor het dorp. Maar een besluit is er nog niet genomen. De actiegroep Spoorplan diende vier jaar geleden een eigen plan in, inclusief tekeningen voor een rondweg, om de Spoorstraat te ontzien. Eén keer mocht de actiegroep er volgens hen over komen praten. Er zouden nog meer gesprekken volgen. “We zijn inmiddels vier jaar verder. We moeten die uitnodiging voor een vervolggesprek nog steeds krijgen.” De buurtbewoners vrezen dat het binnenkort nog drukker wordt. De gemeente wil een populair fietspad voor scholieren sluiten waardoor duizenden kinderen anders moeten fietsen. De buurt vreest hierdoor dat de problemen op de Spoorstraat alleen maar groter zullen worden.

"We begrijpen de zorgen van bewoners over verkeersdrukte."

De actiegroep hoopt dat de gemeente de buurt snel weer betrekt in de plannen. Om de gevaarlijke situatie voor de korte termijn snel op te lossen, zijn er volgens de actiegroep geen heel ingewikkelde oplossingen nodig. “Wij vragen gewoon om een paar zebrapaden en een paar bordjes met 25 kilometer per uur voor tractoren. Dat zou voor de veiligheid in de Spoorstraat nu al heel veel oplossen.” Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er op dit moment onderzocht wordt hoe het hele centrum van Boxmeer beter ontlast kan worden. "De Spoorstraat maakt nadrukkelijk onderdeel uit van deze bredere aanpak. Daarbij wordt onder meer gekeken of een maximumsnelheid van 30 of 50 km per uur het meest passend is, en welke aanpassingen wat betreft de inrichting van de weg nodig zijn. Want we begrijpen de zorgen van bewoners over verkeersdrukte en de ervaren overlast." Het openhouden van het populaire scholierenfietspad is volgens de woordvoerder geen optie. Dat heeft alles te maken met de aanstaande spoorverdubbeling van de Maaslijn bij Boxmeer. De huidige oversteekplaats voor fietsers over de Spoorstraat wordt volgens de gemeente nu al bestempeld als gevaarlijk. "Na de verdubbeling van het spoor, gaan de spoorbomen minder lang dicht. Goed nieuws voor de doorstroming van het verkeer op de drukke Spoorstraat, maar zeker niet voor de overstekende fietsers. Het in stand houden van de huidige oversteekmogelijkheden voor fietsers zou de verkeerssituatie nog onveiliger maken."