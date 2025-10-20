Cruciale nacht van werkzaamheden aan spoor bij Vught, zo ging het mis

Een fout bij het aansluiten van de bovenleiding bij het tijdelijke spoor in Vught zorgt maandag voor veel ellende op het spoor. Urenlang geen treinen van en naar Den Bosch en een opstapeling van problemen rondom Vught. ‘Een problematische stremming’ zegt ProRail erover. Bussen regelen lukt niet, het ontroesten van sporen dreigt een probleem te worden en de oorzaak van een mislukte test kan niet gevonden worden, zo lezen we in het logboek van ProRail dat in handen is van Omroep Brabant.

Maandagochtend om halfzes komt op station Boxtel een trein vanuit Eindhoven binnenrijden. Een trein die is bedoeld om als eerste over een uniek stukje tijdelijk spoor te rijden. Maar de machinist kan rechtsomkeert maken: bij de afronding van de werkzaamheden is een fout gemaakt. Uren van spoorellende volgen. Een reconstructie. 4 tot en met 19 oktober

Het spoor tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel is zestien dagen lang dicht. Dag en nacht wordt gewerkt om een tijdelijk spoor aan te sluiten op het hoofdspoor bij Vught. Dat is nodig omdat de komende vijf jaar gewerkt wordt aan een verdiept spoor bij Vught. Om de treinen in die jaren toch te laten rijden, is een tijdelijk spoor en station aangelegd. “Heel uniek, dat doen we eigenlijk nooit”, zegt een woordvoerder van ProRail erover. Nacht van zondag 19 op maandag 20 oktober, 02.22 uur – Eerste melding

In het logboek van ProRail wordt gemeld dat iets voor halfdrie in de nacht duidelijk wordt dat de werkzaamheden gaan uitlopen. Niet om vijf uur, maar om acht, maximaal negen uur maandagochtend kan het tijdelijke spoor in gebruik worden genomen. Treinen vanuit Den Bosch naar Eindhoven en Tilburg staan dus nog even stil. 02.43 uur – Problemen internationale trein

“Deze stremming is erg problematisch voor de internationale trein naar Duitsland aangezien er geen mogelijkheid is via Arnhem/ Emmerich”, wordt gemeld in het logboek. Bij Arnhem zijn namelijk geplande werkzaamheden aan het spoor. Omrijden via Rotterdam en Breda kan ook niet, het Duitse personeel mag daar niet rijden. 02.59 uur – Fout wordt duidelijk

Iets voor drie uur wordt duidelijk dat er problemen zijn bij het onder spanning brengen van de bovenleiding van het tijdelijke spoor. De oorzaak is nog niet gevonden. Als de oorzaak gevonden is, heeft ProRail nog uren nodig voor een kortsluitingstest en het testen van de seinen. De verkeersleiding van de NS is ondertussen bezig met het maken van een aangepaste dienstregeling.

Een melding op het spoor maandagochtend (foto: Noël van Hooft).

04.16 uur – Tijdelijk geen treinen rondom Den Bosch

Door de kortsluitingstest kunnen er ook geen treinen rijden van en naar Den Bosch. Er wordt nog gedacht dat het gaat om een korte onderbreking en dat de treinen om kwart over zes in de ochtend weer gewoon naar onder andere Utrecht en Oss kunnen rijden. Voor Tilburg en Eindhoven is de planning elf uur geworden.

04.49 uur – Voldoende bussen regelen lastig

Er zijn stopbussen besteld voor Den Bosch richting onder andere Tilburg en Boxtel. “De verwachting is dat het lastig is om voldoende bussen te krijgen”, staat te lezen. En dat blijkt ruim een uur later: “Er is niet aan bussen te komen op dit moment.” 05.30 uur – ProRail baalt

Lotte Kaatee van ProRail staat te balen bij station Boxtel. “Het lukt nog niet om de spanning op de bovenleiding te krijgen. Een element is niet goed aangesloten”, zegt ze tegen Omroep Brabant terwijl een trein komt aanrijden. “Deze kan niet verder. Dit is heel zuur, ik baal heel erg.” 05.53 uur - Test niet geslaagd

En dan wordt duidelijk dat de storing langer gaat duren. “Eerste kortsluitproef niet geslaagd. De oorzaak wordt onderzocht.” Treinen van en naar Den Bosch gaan eruit tot negen uur. 06.40 uur – Drie bussen

“Busmij heeft moeite om aan bussen te komen”, staat in het logboek. Één bus tussen Tilburg, Den Bosch en Geldermalsen en twee bussen tussen Den Bosch en Vught zijn geregeld. “De busdienst wordt opgestart. Niet communiceerbaar.” 06.59 uur – Vragen over oorzaak mislukken test

Een weinig hoopgevend bericht: 'Oorzaak problemen mislukken test nog niet gevonden'. En dat zorgt ervoor dat 1,5 uur later duidelijk wordt dat er tot zeker tien uur geen treinen rijden rondom Den Bosch. Op station Den Bosch staan inmiddels honderden mensen naar de informatieborden te staren. “Het is lastig, zo kom ik niet in Amsterdam”, zegt een reiziger. “Maar we zijn het gewend, de laatste tijd rijdt er niks meer op tijd.”

Drukte rond kwart voor negen op station Den Bosch (foto: Noël van Hooft).

09.40 uur – Langer problemen bij Vught

Het treinverkeer vanuit Den Bosch naar Utrecht en Nijmegen wordt weer opgestart. Maar treinen naar het zuiden (Eindhoven/Tilburg) blijven stilstaan. Verwachting: om twee uur gaat alles weer rijden. Bussen zijn eindelijk inzetbaar en er kan volgens het logboek over gecommuniceerd worden. 11.19 uur – Nieuwe problemen

Er worden nog altijd testen gedaan en die verlopen niet vlekkeloos. Zekeringen in een nieuw elektriciteitsstation in Vught blijven eruit klappen. “Voortgang werkzaamheden verloopt iets trager dan gewenst, er moet veel aangepast worden”, staat in het logboek. Het wordt pas half drie dat het spoor gebruikt kan worden. En dat zorgt voor nieuwe problemen. “Het is dan meer dan 24 uur geleden dat er ontroest is”, vertelt het logboek. Daarom moet het spoor gecontroleerd worden. “Dat kan met een lege trein of goederentrein. Opnieuw ontroesten is ook een optie, maar dat kost veel tijd.” 11.25 uur – Net voor avondspits treinen rondom Vught

NS en goederenvervoerders zetten alles op alles om een testtrein over het nieuwe, tijdelijke spoor te laten rijden. Het nieuwe plan is dat het spoor om half drie gebruikt kan worden, dan kunnen er veiligheidstesten worden uitgevoerd en kan om vier uur het treinverkeer van Den Bosch naar Tilburg/Eindhoven worden opgestart. 13.45 uur - Lege NS-trein rijdt over het spoor als test

Als de test goed verloopt, wordt het treinverkeer van Den Bosch naar Tilburg en naar Eindhoven opgestart. Misschien voor de eerste keer goed nieuws: dit zou niet pas om vier uur, maar misschien al een uur eerder kunnen gebeuren. 15.30- uur - Treinen rijden weer bijna normaal van en naar Den Bosch

Het treinverkeer van en naar Den Bosch is maandag om half vier weer grotendeels opgestart. Alleen ussen Den Bosch en Tilburg rijden tot kwart over zes nog steeds geen treinen. Dat komt door een seinstoring die niks te maken heeft met de eerdere problemen. Uiteindelijk vertrok maandag om twee minuten voor half vier de eerste Sprinter vanaf het nieuwe tijdelijke station in Vught.

