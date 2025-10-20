Dag van chaos op het spoor: hier heb je recht op na urenlange vertraging

Treinreizigers hadden deze maandag te maken met veel ellende. Urenlang waren er grote problemen op het spoor van en naar Den Bosch. Problemen met een nieuw tijdelijk spoor tussen Boxtel en Den Bosch zorgden ervoor dat er tot diep in de middag geen treinen reden van Den Bosch naar Eindhoven en van Den Bosch naar Tilburg. Terwijl veel mensen zich afvroegen hoe ze op hun werk, op school of thuis moesten komen, vroegen anderen zich meteen af: kom ik in aanmerking voor een vergoeding bij zo’n langdurige vertraging?

Volgens een woordvoeder van de NS is het simpel. Er is een vertraging van meer dan zestig minuten. Dus heb je recht op de hele reissom als vergoeding. "Je moet dan wel een geldig vervoersbewijs hebben", voegt de woordvoerder eraan toe. Dat kan een kaartje zijn, je abonnement of dat je met je OV-chipkaart of bankpas hebt ingecheckt.

Niet iedereen krijgt de hele reissom terug. Heb je een studentenkaart dan krijg je maximaal 4,64 euro. En bij een abonnement is het afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt. Dat kan je in deze tabel lezen. Ben je thuis gebleven en niet gaan reizen dan heb je nergens recht op.

Je geld terug vragen kan je doen via dit formulier van de NS.

Bekijk hier de vergoedingentabel van de NS: