4 huizen door brand verwoest: oorzaak blijft raadsel, gezinnen verhuizen

De bewoners van vier huizen in Deurne die in augustus door een brand werden verwoest, hebben vrijdag een brief van de politie gekregen. Daar staat in dat de oorzaak van de brand op 18 augustus door de ernstige verwoesting niet met zekerheid is vast te stellen. "Dit betekent dat het onderzoek hierbij ook is afgerond", zegt de politie.

De brand brak op 18 augustus dit jaar uit in een hoekwoning aan de Maassingel in Deurne. Het vuur sloeg binnen een half uur over naar drie andere huizen in het blok. Er raakte niemand gewond, maar er moesten wel 24 huizen worden ontruimd. De vier huizen zijn door de brand onbewoonbaar.

Woningbouworganisatie Bergopwaarts laat weten dat twee maanden na de brand alle gezinnen een andere woning hebben gevonden. Het laatste gezin is nu aan het verhuizen. "De locatie van de afgebrande woningen krijgt later een nieuwe invulling. Het is nu nog niet bekend of de woningen herbouwd worden of dat er gesloopt gaat worden en er een andere invulling gaat komen voor deze locatie.”