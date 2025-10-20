Navigatie overslaan

4 huizen door brand verwoest: oorzaak blijft raadsel, gezinnen verhuizen

Vandaag om 14:32 • Aangepast vandaag om 15:24
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
nl
De bewoners van vier huizen in Deurne die in augustus door een brand werden verwoest, hebben vrijdag een brief van de politie gekregen. Daar staat in dat de oorzaak van de brand op 18 augustus door de ernstige verwoesting niet met zekerheid is vast te stellen. "Dit betekent dat het onderzoek hierbij ook is afgerond", zegt de politie.
Profielfoto van Danique PalsProfielfoto van Noël van Hooft
Geschreven door
Danique Pals & Noël van Hooft

De brand brak op 18 augustus dit jaar uit in een hoekwoning aan de Maassingel in Deurne. Het vuur sloeg binnen een half uur over naar drie andere huizen in het blok. Er raakte niemand gewond, maar er moesten wel 24 huizen worden ontruimd. De vier huizen zijn door de brand onbewoonbaar.

Woningbouworganisatie Bergopwaarts laat weten dat twee maanden na de brand alle gezinnen een andere woning hebben gevonden. Het laatste gezin is nu aan het verhuizen. "De locatie van de afgebrande woningen krijgt later een nieuwe invulling. Het is nu nog niet bekend of de woningen herbouwd worden of dat er gesloopt gaat worden en er een andere invulling gaat komen voor deze locatie.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!