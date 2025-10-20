Flemming krijgt plekje tussen Tina Turner en Snelle in Madame Tussauds
Flemming brak pas vier jaar geleden door in Nederland en nu al heeft hij een eigen beeld in het wassenbeeldenmuseum. In Amsterdam dus, een stad die dankzij zijn hit ‘Amsterdam’ veel betekenis heeft voor hem.
Negen maanden geleden kwamen beeldhouwers uit Londen naar Den Bosch voor de zogenoemde ‘sitting’. Honderden foto’s werden gemaakt en de zanger werd tot in detail bekeken en opgemeten. Haarkleur, huidtint, gezichtsuitdrukking en lichaamshoudingen werden vastgelegd. Vervolgens was het tijd voor het echte werk: beeldhouwers, kleurspecialisten en kostuumontwerpers maakten een evenbeeld van Flemming.
Reactie Flemming
“Het resultaat is een beeld dat Flemmings energie, enthousiasme en herkenbare glimlach tot in de kleinste details weet te vangen”, zegt een woordvoerder van het museum. Flemming was enthousiast bij het zien van zijn beeld: “Joh, dit is leip! Dit is echt een van de ziekste dingen die ik ooit heb meegemaakt!”
"Ik vind het heel vet dat de Flemming die ik nu ben, wordt vereeuwigd in een wassen beeld", zegt de zanger tegen Omroep Brabant. "Nu kan ik later met mijn kinderen naar dit beeld gaan kijken en zeggen: kijk, dat is hoe papa vroeger was." Flemming en zijn team noemen het 'een heel groot bucketlist-vinkje'. "We hebben een klein sprongetje gemaakt toen we het te horen kregen. Het is een enorme eer."
Na het uitkomen van Amsterdam stond Flemming zestig weken lang onafgebroken in de top 40, een record. De zanger is eerste Nederlandse artiest die bij zijn debuut zo lang in de toplijst stond. Twaalf van zijn nummers hebben tot nu toe de hitlijst gehaald. Na een theater- en clubtour, vele festivals, Vrienden van Amstel LIVE en The Streamers stond Flemming vorige week in een uitverkocht Ahoy. En dit voorjaar is hij te zien als coach in The Voice Kids op RTL4.