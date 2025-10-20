Flemming krijgt plekje tussen Tina Turner en Snelle in Madame Tussauds

Het kan niet op voor de Bossche zanger Flemming. Na twaalf top 40-hits en ruim een week geleden een uitverkocht Ahoy Rotterdam staat de 29-jarige zanger vanaf deze maandag in Madame Tussauds in Amsterdam. Flemming mocht zijn wassen beeld zelf onthullen. “Joh, dit is leip!”, is zijn eerste reactie. Hij staat in het museum tussen bijvoorbeeld Snelle, Davina Michelle en Tina Turner.

Flemming brak pas vier jaar geleden door in Nederland en nu al heeft hij een eigen beeld in het wassenbeeldenmuseum. In Amsterdam dus, een stad die dankzij zijn hit ‘Amsterdam’ veel betekenis heeft voor hem.

Negen maanden geleden kwamen beeldhouwers uit Londen naar Den Bosch voor de zogenoemde ‘sitting’. Honderden foto’s werden gemaakt en de zanger werd tot in detail bekeken en opgemeten. Haarkleur, huidtint, gezichtsuitdrukking en lichaamshoudingen werden vastgelegd. Vervolgens was het tijd voor het echte werk: beeldhouwers, kleurspecialisten en kostuumontwerpers maakten een evenbeeld van Flemming. Reactie Flemming

“Het resultaat is een beeld dat Flemmings energie, enthousiasme en herkenbare glimlach tot in de kleinste details weet te vangen”, zegt een woordvoerder van het museum. Flemming was enthousiast bij het zien van zijn beeld: “Joh, dit is leip! Dit is echt een van de ziekste dingen die ik ooit heb meegemaakt!”

Flemming omhelst zijn beeld (foto: Madame Tussauds Amsterdam).