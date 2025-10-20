Dag van spoorellende rond Den Bosch: treinen rijden weer normaal

Het treinverkeer van en naar Den Bosch rijdt sinds vijf uur weer zoals normaal. De hele ochtend en middag waren er grote problemen op het spoor door een opstapeling van problemen bij Vught. Daardoor reden er vrijwel de hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Eindhoven.

Rond half vier waren de problemen rond Vught opgelost. Maar tegelijk was er ook een storing tussen Den Bosch en Tilburg. Tot vijf uur konden er tussen die twee steden geen treinen rijden. Het kan nog even duren eer alles weer soepel rijdt. Het is geen kwestie van een knop indrukken", waarschuwde een woordvoerder van de NS rond half vier.

De problemen op het spoor ontstonden door een fout bij het aansluiten van de bovenleiding bij het tijdelijke spoor in Vught. Het zorgde maandag voor veel ellende op het spoor. Urenlang reden er geen treinen van en naar Den Bosch. Bussen regelen lukte niet, het ontroesten van sporen dreigde een probleem te worden en de oorzaak van een mislukte test kon niet gevonden worden, zo staat in het logboek van ProRail dat in handen is van Omroep Brabant.