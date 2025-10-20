Treinen rijden weer bijna normaal van en naar Den Bosch

Het treinverkeer van en naar Den Bosch is maandag om half vier weer grotendeels opgestart. De hele ochtend en middag waren er grote problemen op het spoor door een opstapeling van problemen bij Vught. Daardoor reden er vrijwel de hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Eindhoven. "Het kan nog even duren eer alles weer soepel rijdt. Het is geen kwestie van een knop indrukken", waarschuwt een woordvoerder van de NS rond half vier.

Tussen Den Bosch en Tilburg rijden tot kwart over zes nog steeds geen treinen. Dat komt door een seinstoring die niks te maken heeft met de eerdere problemen. Die problemen ontstonden door een fout bij het aansluiten van de bovenleiding bij het tijdelijke spoor in Vught. Het zorgde maandag voor veel ellende op het spoor. Urenlang reden er geen treinen van en naar Den Bosch. Bussen regelen lukte niet, het ontroesten van sporen dreigde een probleem te worden en de oorzaak van een mislukte test kon niet gevonden worden, zo staat in het logboek van ProRail dat in handen is van Omroep Brabant.

