Vrouw steelt voor duizenden euro's aan make-up, man staat op de uitkijk

Een vrouw heeft op 12 juli van dit jaar héél veel make-upproducten meegenomen uit een drogisterij in Roosendaal, zonder te betalen. De waarde van de buit is meer dan drieduizend euro. Nadat ze alles in haar tas heeft gedaan, loopt ze rustig de winkel uit. Al die tijd staat haar partner op de uitkijk. In opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn maandag de beelden te zien.

De man en vrouw zijn duidelijk vastgelegd door beveiligingscamera's van de winkel als ze op zaterdag 12 juli om tien voor half elf de drogisterij binnenlopen en de vrouw haar tas volstopt met dure make-upproducten.

Als de man en vrouw de winkel binnengaan, lijken het gewone klanten. Ze lopen echter rechtstreeks naar het schap met kostbare make-up. De vrouw pakt grote hoeveelheden producten en stopt die in haar tas, terwijl de man op de uitkijk staat. Het ene na het andere item verdwijnt in de vermoedelijk geprepareerde tas. Hierdoor gaat het alarm bij het naar buiten gaan niet af.

Verantwoordelijk voor meer diefstallen

Binnen enkele minuten verdwijnt er voor meer dan drieduizend euro aan make-upproducten in de tas van de vrouw. De politie denkt dat de daders mogelijk verantwoordelijk zijn voor meer diefstallen. Het tweetal lijkt precies te weten hoe ze dit aan moeten pakken.

Als de vrouw haar tas heeft volgeladen knikt ze naar de man. Ze lopen apart naar de uitgang, maar verlaten bijna tegelijk de winkel. Zonder te betalen.

Signalementen

De vrouw heeft een getinte huid en lang zwart haar, dat ze bij de diefstal in een staart droeg. De tas waar de producten in verdwenen, is een schoudertas met horizontale strepen. De man heeft een fors postuur en heeft net als de vrouw een getinte huid. Hij heeft zwart haar, een baardje en een snor, en hij droeg die zaterdagochtend zwarte kleding met een bodywarmer.