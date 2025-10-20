Slimme truc van nepbankmedewerkers kost man (85) duizenden euro's

Een 85-jarige man uit Rijsbergen is in februari duizenden euro’s kwijtgeraakt na een geraffineerde babbeltruc. De man dacht dat hij met echte bankmedewerkers sprak, maar werd slachtoffer van oplichters die stap voor stap zijn vertrouwen wisten te winnen. De politie zoekt de daders.

Volgens de politie begon het allemaal op vrijdag 7 februari. De man werd gebeld door iemand die zei van de bank te zijn. “Het slachtoffer denkt dat hij een echte bankmedewerker spreekt. Maar dat blijkt een crimineel", zegt de politie. De zogenaamde medewerker overtuigde de man ervan dat er iets mis was met zijn rekening en dat er virussen op stonden.

De oplichter bleef lang aan de lijn en vertelde dat ze de volgende dag verder zouden gaan met het verwijderen van de virussen. Die dag werd de 85-jarige opnieuw gebeld, dit keer door iemand anders die zich ook voordeed als bankmedewerker. De man moest opnieuw inloggen en zogenaamd nieuwe bankpassen aanvragen.

Dader herkenbaar in beeld

Een paar dagen bleef het stil, maar op 13 februari belden de criminelen opnieuw. Ze vertelden dat een koerier langskwam om de oude passen en de bankreader op te halen. Kort daarna werd met de bankpassen van het slachtoffer geld opgenomen bij een Geldmaat aan de Wernhoutseweg in Wernhout.

Op camerabeelden is te zien dat rond half drie een man van tussen de 35 en 45 jaar oud de geldautomaat binnenloopt. Hij draagt zwarte kleding en een zwarte pet en lijkt wat nerveus terwijl hij belt.

De criminelen maakten uiteindelijk duizenden euro’s buit. De politie onderzoekt de zaak en hoopt dat iemand de man op de beelden herkent.