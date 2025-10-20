Navigatie overslaan

Twee bommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden in hartje Valkenswaard

Vandaag om 20:18 • Aangepast vandaag om 20:46
Foto: Rico Vogels / SQ Vision
Foto: Rico Vogels / SQ Vision
Midden in Valkenswaard zijn maandagmiddag twee zware explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vondst werd gedaan rond twee uur bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Valkenierstraat en de Karel Mollenstraat Noord.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

Werklui die bezig waren met werkzaamheden aan een ondergrondse vuilcontainers troffen daar twee Engelse vliegtuigraketkoppen aan. Het zijn zogenoemde brisant-pantserkoppen van ongeveer 7,5 centimeter doorsnee en 27 kilo. De explosieven lagen op elkaar in de grond. De motoren van de raketten ontbraken, maar de koppen bevatten nog zo’n 5,4 kilo explosief materiaal.

De raketten zoals ze er in de Tweede Wereldoorlog uitzagen (foto: Wikimedia Commons)
De raketten zoals ze er in de Tweede Wereldoorlog uitzagen (foto: Wikimedia Commons)

De omgeving werd tijdelijk afgezet, waarna de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de raketkoppen met de grootst mogelijke voorzichtigheid heeft weggehaald. In de avond zijn de explosieven naar het Leenderbos gebracht. Daar werden ze in een uitgegraven kuil veilig tot ontploffing gebracht, wat gepaard ging met een doffe knal.

Volgens de politie en gemeente was er geen direct gevaar voor omwonenden. De werkzaamheden aan de vuilcontainers worden op een later moment hervat.

