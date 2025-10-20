Twee bommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden in hartje Valkenswaard

Midden in Valkenswaard zijn maandagmiddag twee zware explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vondst werd gedaan rond twee uur bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Valkenierstraat en de Karel Mollenstraat Noord.

Werklui die bezig waren met werkzaamheden aan een ondergrondse vuilcontainers troffen daar twee Engelse vliegtuigraketkoppen aan. Het zijn zogenoemde brisant-pantserkoppen van ongeveer 7,5 centimeter doorsnee en 27 kilo. De explosieven lagen op elkaar in de grond. De motoren van de raketten ontbraken, maar de koppen bevatten nog zo’n 5,4 kilo explosief materiaal.

De omgeving werd tijdelijk afgezet, waarna de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de raketkoppen met de grootst mogelijke voorzichtigheid heeft weggehaald. In de avond zijn de explosieven naar het Leenderbos gebracht. Daar werden ze in een uitgegraven kuil veilig tot ontploffing gebracht, wat gepaard ging met een doffe knal.

Volgens de politie en gemeente was er geen direct gevaar voor omwonenden. De werkzaamheden aan de vuilcontainers worden op een later moment hervat.