Kozakken Boys neemt afstand van racistische spreekkoren tijdens duel

Kozakken Boys distantieert zich van de "kwetsende spreekkoren" die zaterdag door supporters zijn geroepen tijdens het duel met SV Spakenburg. Dat schrijft de club maandag op de website.

"Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog", meldt Kozakken Boys. "Wat de club op basis van de beschikbare beelden en verklaringen al wel kan concluderen, is dat er tijdens de wedstrijd door een deel van de supporters kwetsende spreekkoren zijn geuit, waaronder uitingen als 'AZC weg ermee'." "Kozakken Boys distantieert zich volledig van dit gedrag en onderneemt stappen tegen de betrokken personen", aldus de club op haar site.

"Er zal streng worden opgetreden."

Na afloop van het duel werden Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti en zijn familie belaagd. "Wat er op de parkeerplaats is gebeurd, wordt momenteel onderzocht", schrijft de club. "Kozakken Boys betreurt dat het zover heeft moeten komen en keurt het geweld af, maar benadrukt dat de feiten zorgvuldig moeten worden vastgesteld voordat er verdere uitspraken of maatregelen volgen." "Tegen personen die verantwoordelijk zijn voor de racistische uitingen zal streng worden opgetreden. Ook tegen de personen die verantwoordelijk waren voor de escalatie na afloop worden passende maatregelen genomen", voegt Kozakken Boys toe.

"We hebben aanvullende beelden en verklaringen."