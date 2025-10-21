Kogelwerend glas helpt juwelier: 'Ook volgende keer komen ze er niet in'

Het was flink schrikken voor Thomas Schute, eigenaar van juwelier Schute in Rosmalen. In de nacht van maandag op dinsdag probeerden ramkrakers met een cobra een zijraam van zijn winkel op te blazen. Dat mislukte. "Ik laat me hierdoor niet uit de weg slaan."

Eenmaal bij de winkel aangekomen bleek de schade groot. Vooral een zijraam moest het ontgelden. "Hier hebben ze een cobra op geplakt. Dankzij het dikke, kogelwerende glas zijn ze er niet doorheen gekomen." Na de explosie werd de rookmachine in het pand geactiveerd. De daders vluchtten en maakten niks buit.

Schute stond vannacht binnen no time naast zijn bed nadat het alarm in zijn zaak was afgegaan. "Twee jongemannen dachten 's nachts bij ons te kunnen winkelen", vertelt hij. "Samen met mijn vrouw en dochter van 3 ben ik meteen naar de winkel gereden. Onderweg bekeken we de camerabeelden en zagen we dat ze waren vertrokken."

Schute heeft wel een idee waar de poging tot inbraak mee te maken heeft. "De goudprijs is momenteel erg hoog. Inbrekers denken hier snel hun slag te kunnen slaan, maar ze komen negen van de tien keer van een koude kermis thuis. Het goud en spullen van klanten liggen veilig in de kluis dus daar kunnen ze niet bij."

Juwelier Schute zit al veertig jaar in Rosmalen. Er werd al eerder een ramkraak gepleegd. "Ook toen mislukte het", vertelt Schute. "Ze proberen het, maar ze hebben er weinig tot niks aan. En wij zitten met de schade."

De eigenaar laat zich door de gebeurtenis niet ontmoedigen. "Het hoort niet bij het vak, maar je weet dat het kan gebeuren. Ik heb liever dat ze het 's nachts proberen dan overdag als we er zelf zijn. Ik laat me hierdoor dan ook niet uit de weg slaan. Er komt een nieuw, stevig raam in en ook de volgende keer komen ze er niet in. We proberen het snel af te handelen en te vergeten."