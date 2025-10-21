Rob (66) overlijdt na ongeluk, drie maanden cel geëist tegen pakketbezorger

Een harde klap maakte twee jaar geleden een einde aan het leven van Rob Janszen (66) op de Haverlij in Den Bosch. De zanger en componist had geen schijn van kans toen hij op zijn scooter geen voorrang kreeg van een pakketbezorger. Janszen raakte in coma en overleed 19 dagen later in het ziekenhuis. Tegen de pakketbezorger werd dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch drie maanden cel geëist.

Het was een heel vreemde situatie dinsdagochtend in de rechtbank. Verdachte Mohamed Al S. (49) was niet gekomen. Dat gebeurt wel vaker, maar er was ook geen advocaat. De officier van justitie wist ook niet hoe het zat. De dagvaarding was wel volgens de regels afgeleverd, maar niemand weet of de geboren Syriër nog in Nederland is. De zaak werd toch behandeld, ondanks de afwezigheid van de verdachte en een advocaat. Rob Janszen was die donderdag 5 oktober 2023 naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij lag daar negentien dagen in coma tot besloten werd de behandeling te staken. De politie moest achteraf het onderzoek nog uitvoeren naar de botsing. Aan de hand van de sporen op de weg en op de bus werd duidelijk dat de Mohamed Al S. zonder te stoppen het fietspad over was gestoken. Rob Janszen had op zijn scooter geen schijn van kans en knalde op de witte Mercedes bus.

De bestelbus reed van de Zwaenenstede (rechts) het fietspad over naar De Haverlij. (Foto: Google Maps)

Een getuige vertelde in de rechtszaal dat hij Janszen door de lucht zag vliegen en dat de chauffeur van de bus niet eens uitstapte om het slachtoffer te helpen. Zelf had de getuige de bus wel aan zien komen. En dat ging met zo’n vaart, dat de getuige wel door had, dat hij die bus beter even voor kon laten gaan.

De weduwe van Rob Janszen vertelde dat ze vijf dagen voor het ongeluk nog hun tienjarig huwelijksfeest hadden gevierd. Na het ongeluk waakte ze negentien dagen bij haar man in het ziekenhuis, maar hij kwam niet meer bij uit zijn coma. Dat de zaak ruim twee jaar later werd behandeld zonder verdachte en zonder advocaat voelde vreemd en incompleet aan. Janszen was pas 66 jaar en topfit, bleek uit wat werd verteld. Hij was van beroep hoofdconducteur, maar stond vooral bekend als entertainer. Hij zong en componeerde en was bijvoorbeeld buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Maas in Engelen in een van de kastelenprojecten. Daar waren ze gelukkig, vertelde zijn vrouw. En ook vertelde ze dat Rob nog zoveel plannen had. De officier van justitie zag een taakstraf, die vaak bij zulke ongelukken wordt geëist, niet zitten. Mohamed Al S. is onvindbaar, dus een taakstraf heeft niet zoveel zin, concludeerde ze. Daarom eiste ze drie maanden cel en daarnaast ook dat Al S. een jaar niet mag rijden. Omdat er geen verdediging was, was de zaak daarmee klaar. De uitspraak van de rechtbank volgt op 4 november.

